«الملك» يقتحم «الملف الشائك»!

علي معالي (دبي)

تبدأ إدارة كرة القدم بنادي الشارقة، خلال الأسبوع المقبل، في فتح ملفات بعض اللاعبين الذين انتهت عقودهم، تمهيداً للتجديد من عدمه، سواء على المستوى المواطنين أو الأجانب، حيث هناك العديد من الملفات المهمة أمام شركة الكرة، لحسم بعض العناصر التي انتهت عقودهم، ومنهم المهاجم سالم صالح، إضافة إلى انتهاء فترة استعارة البرازيلي كايو لوكاس من بنفيكا البرتغالي، وأيضاً انتهاء فترة إعارة البرازيلي جوناثان إلى حتا، وريكاردو جوميز إلى أحد الأندية التركية، وبالتالي سيكون «الثنائي الأجنبي» على قوة «الملك»، لحين التصرف فيهما.

وحتى الآن لم يتم تقديم العرض الرسمي إلى كايو لوكاس، إلا أن هناك رغبة من جانب إدارة «الملك» في وجود اللاعب بصفوف الشارقة، خلال الموسم المقبل، وذلك يتوقف على التفاوض بين الطرفين، خاصة أن وكيل كايو بعد عودته من المالديف عقد جلسه مع اللاعب، لتسويقه بين أنديتنا، وهو ما تتضح ملامحه خلال الفترة المقبلة.

ولعب كايو لوكاس «27 عاماً» مع الشارقة 41 مباراة، منها 40 مباراة بصفة أساسية، وسجل 11 هدفاً، وصنع 12 هدفاً، وأسهم كايو بـ21 هدفاً، واستطاع في النسخة الآسيوية الأخيرة، أن يؤكد كفاءته العالية بالمشاركة في 6 مباريات، وسجل هدفاً من الرباعية التي هزت شباك باختاكور الأوزبكي، وحصل على لقب أفضل لاعب في مباراتين أمام تراكتور وباختاكور، وكان من أفضل لاعبي المجموعة الثانية.

وفي دوري الخليج العربي شارك اللاعب هذا الموسم في 21 مباراة أساسياً، وسجل 6 أهداف، وصنع 6 تمريرات حاسمة، وعندما انضم للشارقة في فترة الانتقالات الشتوية في الموسم الماضي، شارك كايو في 6 مباريات، وسجل هدفين، وصنع مثلهما تمريرات ذهبية.

وعاد للنادي كذلك جوناثان وجوميز، ولكنهما حالياً في بلديهما لقضاء الإجازة في البرازيل أو الرأس الأخضر، وتبحث شركة كرة القدم بالنادي موقف اللاعبين خلال الفترة المقبلة، وإمكانية إعارتهما مجدداً بناءً على العروض المنتظر وصولها، وفيما يخص سالم صالح فهناك رغبة من «الملك» باستمراره بعد العطاء المتميز الذي قدمه اللاعب عندما حصل على فرصته المناسبة محليا وقارياً.

وينتظر خلال يوليو المقبل أن تكون هذه الملفات منتهية، حتى يستعد الفريق بشكل مناسب لمباريات دور 16 من دوري أبطال آسيا.