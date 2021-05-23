موسم الدراجات ينطلق في سبتمبر بـ «توصية فنية»

الشارقة (الاتحاد)

عقدت اللجنة الفنية لاتحاد الدراجات الهوائية برئاسة خليفة بن عمير النائب الأول لرئيس الاتحاد رئيس اللجنة الفنية، اجتماعاً بتقنية الاتصال المرئي وحضره محمد سند القبيسي نائب رئيس اللجنة الفنية والأعضاء علي سيف اليعربي، حميد محراب، محمد خميس النقبي، ومحمد عبدالرؤوف المقرر.

وتوصل الاجتماع إلى عدة توصيات متعلقة بكافة الأمور الفنية وكافة سباقات وبطولات الموسم الجديد 2021/ 2022، في مقدمتها تحديد شهر سبتمبر المقبل موعداً لانطلاق موسم 2021/ 2022 بعد اعتماد الموافقة النهائية من قبل مجلس الإدارة. كما أوصت بإقامة النسخة الثانية من طواف الهواة للأندية والدراجين الهواة من 5 مراحل في مختلف إمارات الدولة، وحددت موعداً مبدئياً من 2 إلى 6 نوفمبر 2021، والموعد الثاني من 11 إلى 15 يناير 2022، على أن يتم اعتماد الموعد النهائي من قبل مجلس إدارة الاتحاد.

وبدأت اللجنة العمل على جداول وبرامج سباقات الموسم الجديد، على ضوء روزنامة مشاركات المنتخبات الوطنية وبرامج الإعداد الخاصة بها، كما أوصت اللجنة بتنظيم بطولات الدولة تحت 23 سنة والكبار في الفردي العام والفردي ضد الساعة في مطلع شهر مارس 2022.

وطلبت اللجنة من المجالس الرياضية والجهات الحكومية والخاصة المهتمة، التنسيق المتبادل مع الاتحاد بشأن مواعيد السباقات والبطولات التي تقام على مستوى الدولة على مدار العام، بهدف إعداد روزنامة موحدة لسباقات الدراجات على مستوى الدولة وإتاحة فرصة المشاركة لعشاق هذه الرياضة. واطلعت اللجنة على التحديثات الأخيرة من بروتوكول المشاركة في الأنشطة الرياضية، الصادر عن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث وأقرت اللجنة تحديث بروتوكول إقامة سباقات الدوري المحلي بنهاية شهر يوليو من العام الحالي، لضمان مواكبة آخر التطورات وفقاً لتقييم الجهات المعنية بالدولة في حينه.

