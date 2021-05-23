العامري: نتائج مبهرة لفرسان الإمارات في كل المشاركات الخارجية

أبوظبي (الاتحاد)

هنأ مسلم العامري، المدير العام لقرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، القيادة الرشيدة بالإنجاز التاريخي الذي حققه فرسان الإمارات في بطولة العالم للقدرة، بفوز الفارس سالم ملهوف الكتبي باللقب، وحصول الفارس منصور الفارسي على المركز الثاني في المونديال العالمي بإيطاليا.

وقال: هذا الإنجاز التاريخي هو نتاج الدعم اللامحدود الذي تجده رياضة القدرة من القيادة الرشيدة، وحرصها على التواجد على منصات التتويج العالمية، ويعكس النجاح الكبير الذي تحققه السباقات المحلية التي ترعاها قيادتنا الرشيدة، وتقدم لها كل عناصر التميز والتفرد، لينعكس ذلك إيجابياً بنتائج مبهرة في كل المشاركات الخارجية، والتي ظل فرسان الإمارات يحققون خلالها الانتصارات المتتالية.

وأوضح: «دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة لرياضة القدرة، ومتابعة شؤونها وضعتها في صدارة المشهد العالمي، لتقدم في كل بطولة إنجازاً جديداً، يضاف إلى سجلها في القائمة العالمية، وهذا ما يعزز ريادة فرسان الإمارات في هذه البطولة العالمية التي يحمل سجلها إنجازات فرساننا العديدة وبأرقام قياسية».