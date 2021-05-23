أطقم إماراتية لإدارة «وديات الزائرين»

دبي (الاتحاد)

كلفت إدارة الحكام باتحاد كرة القدم طاقم تحكيم مكوناً من أحمد بلال «الساحة»، وإبراهيم العجمي «مساعداً أول»، ومحمد الشحي «مساعداً ثانياً» لإدارة المباراة الدولية الودية بين ماليزيا والكويت التي تقام في الساعة السابعة مساء اليوم «الأحد» على ملعب ذا سيفنز.

كما كلفت يوسف الجسمي «الساحة»، ومحمد العبيدلي «مساعداً أول»، وياسر سبيل المرشدي «مساعداً ثانياً» لإدارة المباراة الودية بين إندونيسيا وأفغانستان في الساعة السادسة مساء يوم بعد غد «الثلاثاء» على ملعب جبل علي.

وفي اليوم ذاته، يُدير محمد سالم يوسف «حكم ساحة»، وعلي الشحي «مساعداً أول»، وعامر عبدالله حسن «مساعداً ثانياً» المباراة الودية بين تايلاند وعُمان على الملعب الرئيسي ذا سيفنز في الساعة السابعة مساءً.