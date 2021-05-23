العروض تنهال على بلعربي

فيصل النقبي (الفجيرة)

لم يحسم التونسي فراس بلعربي موقفه من الاستمرار مع الفجيرة، بعد تأكد هبوط الفريق إلى دوري الدرجة الأولى، حيث تلقى اللاعب عروضاً عدة من أندية دوري المحترفين، ويتخذ القرار قريباً.

وقدم بلعربي موسماً جيداً مع «الذئاب» رغم هبوط الفريق، وكان ثاني هدافيه برصيد 7 أهداف، خلف السويدي صاموئيل الذي أحرز 9 أهداف، بجانب صناعة 4 أهداف في الدوري.

وسبق للفجيرة أن تعاقد مع بلعربي بنظام الإعارة، ويدرس اللاعب العروض المقدمة له، حتى يختار العرض المناسب، مؤكداً أنه يسعى للبقاء في الإمارات للاستقرار فيها، لأنه يعتبرها من أفضل دول العالم أماناً واستقراراً.