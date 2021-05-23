«دودو النسور».. 3 عروض بـ «سعر مرتفع»

فيصل النقبي (خورفكان )

لم تتضح الصورة بشأن مفاوضات خورفكان مع البرازيلي دودو لتجديد العقد، حتى يواصل المسيرة مع «الذئاب» للموسم الثالث، ورغم أن النادي قدم 3 عروض، ورفعت السعر مرات عدة، إلا أن اللاعب لم يوقع إلى الآن، وهو ما يطرح علامة استفهام كبيرة على موقفه من النادي الذي لعب له طوال عامين، وسجل 14 هدفاً بالتساوي مع زميله رامون لوبيز.

وتنتظر شركة كرة القدم بالنادي الرد النهائي من اللاعب ووكيله، قبل أن تلجأ إلى خيار البحث عن بديل في حال تعثر المفاوضات معه، وعدم تجديد العقد.