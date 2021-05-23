«ليجا أتلتيكو».. ومن الاحتفال ما قتل!

مدريد (أ ف ب)

لقي مراهق يبلغ 14 عاماً حتفه خلال احتفالات الجماهير بفوز أتلتيكو مدريد بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم في العاصمة في وقت متأخر من ليل السبت، وفق ما أفادت خدمات الطوارئ لوكالة «فرانس برس».

وقعت الحادثة أثناء تواجد المشجع مع أصدقائه في باص صغير، حيث جلس وجسده خارج النافذة، قبل أن يصطدم رأسه بجدار في مرآب للسيارات تحت الأرض، حاول مسعفو الطوارئ إنعاش المراهق لمدة ساعة من دون جدوى.

وتجمع أكثر من ألفي مشجع لأتلتيكو حول نافورة «نيبتون» للاحتفال باللقب الحادي عشر لفريقهم والأول منذ العام 2014.

ويحتفل «الروخيبلانكوس» تقليدياً بألقابهم في ساحة النصب التذكاري، لكن السلطات حظرت جميع التجمعات العامة بسبب القيود المتعلقة بجائحة فيروس كورونا.

وقال بابلو دياس أحد مشجعي أتلتيكو لـ «فرانس برس»: الاحتفالات غريبة بعض الشيء، لم نتمكن من الاحتفال كالعادة، في الملعب ومع الجماهير، سنحتفل ونحن قلقون قليلاً، وننتبه ونرتدي الأقنعة.

وسيجول النادي في شوارع العاصمة الإسبانية في الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي الأحد «16:00 بتوقيت جرينتش»، تماشياً مع التوصيات المتعلقة بفيروس كورونا.