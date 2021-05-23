«المواطنون الستة».. صراع العقول في «دوري الأولى»

معتصم عبدالله (دبي)

بدأت أندية دوري الدرجة الأولى، الترتيب لانطلاقة الموسم الجديد 2021- 2022، في السباق الجديد إلى دوري الخليج العربي، بعدما طوى الموسم الأخير أوراقه، بتأهل العروبة «بطل الدوري»، والإمارات الوصيف إلى «دوري الكبار»، بصدارة الأول للترتيب برصيد 44 نقطة، وحصول الثاني على مقعد «الوصافة» برصيد 41 نقطة.

وتصدرت الترتيبات على مستوى الأجهزة الفنية، أجندة تحضيرات أندية دوري الأولى للموسم الجديد، قبل انطلاقة «الميركاتو الصيفي» ما بين التعاقدات الجديدة، وتجديد الثقة في بعض الأسماء، ووضع اللمسات الأخيرة لإعلان المدربين الجدد في أندية أخرى.

وأعلن البطائح رسمياً التعاقد مع المدرب التونسي طارق الحضيري، لقيادة الفريق صاحب المركز الثالث في الموسم الأخير، لتحقيق طموح الصعود في الموسم الجديد، ويملك الحضيري خبرات جيدة، في دوري الهواة، بعد قيادته فريقي التعاون ومصفوت على التوالي.

وأكمل الحمرية إجراءات التعاقد مع المصري طارق السيد، ويحظى حارس الزمالك السابق والمدرب الحالي بمشوار متميز على صعيد دوري الهواة، من خلال نجاحاته السابقة في الصعود مع دبا الفجيرة، فيما تعاقد مصفوت مع الوطني عبدالغني نوح، بعد تجربته مع مسافي ودبا الحصن خلال الموسم الماضي.

وجدد الذيد الثقة في الوطني وليد عبيد المستمر مع الفريق، منذ نهاية الموسم الماضي، بجانب المدرب المساعد حسن علي إبراهيم، فيما دفعت النتائج الإيجابية للتعاون إدارة النادي تجديد الثقة في «الوطني» عارف شلنك، وهو ذات الاتجاه الذي ذهبت إليه إدارة مسافي في تجديد الثقة مع المدرب «الوطني» محمد الخديم ومساعده موسى إبراهيم، ليواصلا مشوارهما مع الفريق للموسم الثاني.

وتتجه النية في العربي لتجديد الثقة في المدرب محمد الجالبوت لقيادة الفريق للموسم الثاني على التوالي، نظراً للنتائج الجيدة وبصماته الواضحة، فيما اقترب حتا من إكمال المفاوضات مع المدرب «الوطني» سليمان البلوشي.

في المقابل، لم تكشف أندية الفجيرة ودبا الفجيرة ودبا الحصن، عن الأجهزة الفنية لفرقها في الموسم الجديد، حيث تشير المتابعات إلى مفاوضات «النواخذة» مع مدرب صربي لم يسبق له العمل في الإمارات، فيما يبدو خيار استمرار التونسي ناصيف البياوي متاحاً مع «الذئاب» رغم هبوط الفريق إلى دوري الأولى تحت قيادة الأخير.

من جانبه، عبر المدرب بدر طبيب مدرب دبا الحصن ومصفوت السابق عن سعادته بتواجد 6 مدربين مواطنين في دوري الأولى خلال الموسم الجديد، في ظل التعاقدات الجديدة وتجديد الثقة والمفاوضات مع البعض حالياً، وقال: «نتطلع إلى تواجد المدرب المواطن بنسبة 100% في دوري الأولى خلال الموسمين المقبلين».

وأضاف: «جهود اتحاد الكرة الواضحة ودعمه المتواصل أثمر في تقليص الفجوة بين المدربين المواطنين والأجانب، خاصة على مستوى التأهيل وشهادات التدريب، وصولاً إلى اللوائح المنظمة، حتى على صعيد دوري المحترفين، بضمان وجود العناصر التدريبية المواطنة كمدربين مساعدين».

ولفت طبيب إلى ضرورة تعزيز الأندية ثقتها في العناصر التدريبية المواطنة، وقال: «الاستفادة من دعم الاتحاد في تأهيل المدربين المواطنين، يتطلب في المقابل زيادة ثقة إدارة الأندية في العناصر المحلية، وتوفير معينات نجاح العمل التدريبي الذي يعد جزءاً من منظومة متكاملة تشمل بالطبع الإدارة والجمهور».

التعاقدات الجديدة



التونسي طارق الحضيري «البطائح»

المصري طارق السيد «الحمرية»

عبدالغني نوح «مصفوت»

تجديد التعاقد

وليد عبيد «الذيد»

عارف شلنك «التعاون»

محمد الخديم «مسافي»

مفاوضات

محمد الجالبوت «العربي»

سليمان البلوشي «حتا»

أندية من دون مدربين

الفجيرة

دبا الفجيرة

دبا الحصن