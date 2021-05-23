إنجازان في ليلة «مراهقة»!



بارما (أ ف ب)

أحرزت الأميركية المراهقة كوكو جوف «17 عاماً» لقبها الثاني في مسيرتها، بفوزها على الصينية وانج تشيانج 6-1 و6-3، في نهائي دورة بارما المقامة على ملاعب ترابية.

وهو اللقب الثاني لجوف، المصنفة 30 عالمياً، في مسيرتها بعد دورة لينز النمساوية في عام 2019، كما حققت فوزها العشرين في مبارياتها الـ 26 الأخيرة.

قالت جوف: «يعني لي الأمر كثيراً، خصوصاً على الملاعب الترابية، التي لا أشعر بها بخلاف ما يعتقد الناس».

وتابعت: «لطالما أحببت التراب، ولكني دائماً ما أسقط وأتسخ» و«حققت نتائج جيدة عليه، ولا يتعلق الأمر بأدائي، هو مجرد أن الملاعب الترابية تمنحك المزيد من الحب مقارنة مع الملاعب الأخرى».

واحتاجت جوف المصنفة ثالثة في الدورة إلى 74 دقيقة ولإنقاذ جميع المحاولات الأربع لكسر إرسالها، للتغلب على منافستها المصنفة سادسة في أوّل لقاء يجمع بينهما.

ولم تخسر جوف في طريقها للفوز بلقب بارما سوى مجموعة واحدة، لتؤكد جهوزيتها لخوض بطولة رولان جاروس الفرنسية التي تنطلق الأسبوع القادم، ولتتابع تألقها على ملاعب الكرة الصفراء بعد وصولها إلى نصف نهائي دورة إيطاليا المفتوحة في العاصمة روما الأسبوع الماضي.

في المقابل، كانت الصينية تشيانج «29 عاماً» تمني نفسها بإحراز لقبها الثالث في مسيرتها والأوّل خارج حدود بلادها.

ولاحقاً، توجت جوف بلقب ثانٍ في الأمسية ذاتها بعد فوزها بلقب الزوجي مع مواطنتها كاتي ماكنيلي.

وفازت اللاعبتان على الثنائي: الكرواتية داريا يوراك والسلوفينية أندريا كليباتش بنتيجة 6-3 و6-2.

وباتت جوف في سن الـ 17 عاماً و70 يوماً، أصغر لاعبة تحرز لقبي الفردي والزوجي في إحدى الدورات منذ الروسية ماريا شارابوفا الفائزة باللقبين معاً في دورة برمنجهام في عام 2004 في سن الـ 17 عاماً و55 يوماً، وحققت شارابوفا إنجازها بعد 92 يوماً من ولادة جوف.