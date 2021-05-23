سواريز.. رسالة إلى «الاحتقار»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

لم يستطع الأوروجواياني لويس سواريز هداف أتلتيكو مدريد «21 هدفاً في الليجا»، أن يحبس دموعه، بعد تتويج فريقه ببطولة الدوري الإسباني، إنه شيء لا يصدق!

هكذا قال موقع جول العالمي بنسخته الفرنسية، في تقريره بعد مباراة «الجولة 38» والأخيرة للمسابقة، والتي أنهاها «الأتليتي» بالفوز 2-1 على بلد الوليد الذي هبط إلى دوري الدرجة الثانية.

وتساءل الموقع قائلاً: من كان يتوقع أو يتنبأ بأن سواريز المنتقل في الصيف الماضي من برشلونة إلى أتلتيكو، بعد محاولة فاشلة للعب ليوفنتوس الإيطالي، سوف يتوج بطلاً لإسبانيا؟!

مؤكداً أن ليسوا كثيرين الذين توقعوا ذلك، لكن سواريز رد على الجميع، وبوجه خاص إدارة برشلونة، وتألق مع «الأتليتي» وسجل 21 هدفاً في الدوري هذا الموسم ، آخرها هدف التتويج باللقب، وهو - بالمناسبة - اللقب الخامس للنجم الدولي الأوروجواياني، بعد الألقاب الأربعة التي أحرزها مع برشلونة أعوام 15و16و18و2019.

وتحدث سواريز إلى أكثر من شبكة تليفزيونية وإذاعية بعد هذا الإنجاز الكبير، وقال: ما عشته مع برشلونة الصيف الماضي كان صعباً وقاسياً، فالطريقة التي تخلصوا بها مني لم تكن لائقة، لقد احتقروني وقللوا من قيمتي.

وأضاف: لقد فتح لي «الأتليتي» ذراعيه مرحباً، واستقبلني أفضل استقبال، ولهذا فسوف أظل ممتناً ومعترفاً بالجميل لهذا النادي.

وقال: لقد عانى أناس كثيرون من جراء ما حدث معي في برشلونة، وأولهم زوجتي وأولادي، وكانت المعاناة يومية، لقد أمضيت سنوات طويلة في عالم كرة القدم، ولكنني لم أعش الألم والمعاناة التي شهدتها في صيف السنة الماضية.

وأشاد سواريز بفريقه الجديد، وقال إنه قدم موسماً رائعاً، رغم كل الصعوبات التي واجهته، خاصة في الدور الثاني للمسابقة، وقال: رغم هذه الصعوبات، كنا الأفضل والأكثر انتظاماً وثباتاً في المستوى.

وحول صداقته بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، ورد الفعل الذي يتوقعه منه بعد فوزه بلقب «الليجا»، قال سواريز: أثق تماماً في أنه سيكون سعيداً بما حققته لأننا صديقان.

يذكر أن سواريز وميسي اللذين تنافس فريقيهما في «الليجا»، سيتواجهان مجدداً خلال بطولة كوبا أميركا، حيث وقع المنتخبان الأوروجواياني والأرجنتيني في المجموعة نفسها ويلتقيان يوم 15 يونيو المقبل.