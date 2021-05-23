مستقبل زيدان بعد «اللقاء الهادئ»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

لم يكشف الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، عن نواياه المستقبلية، بعد انتهاء الموسم، وضياع لقب الدوري الإسباني «الليجا»، رغم فوزه في «الجولة 38» والأخيرة على فياريال 2-1، وهو الفوز الذي لم يكن له أي تأثير يذكر على الترتيب النهائي للمسابقة، في ظل فوز أتلتيكو مدريد في الوقت نفسه على بلد الوليد 2-1، ما أبقى فارق النقاط بينهما على ما هو عليه «نقطتان لمصلحة الأتليتي».

ورفض زيدان الإعلان عن قراره، وما إذا كان سيبقى أو يرحل عن النادي الملكي، واكتفى بالتصريح قائلاً: أتكلم في هدوء مع إدارة النادي خلال الأيام المقبلة، من دون أن يوضح ما إذا كان اتخذ قراره من عدمه.

وأضاف زيدان:علينا أن نشيد اليوم بفريق أتلتيكو مدريد الذي استحق اللقب، لأنه أنهى الموسم على قمة «الليجا»، ولكن الشيء الأهم في نظري أن لاعبي فريقي قاتلوا، ولم يدخروا جهداً من أجل البقاء في المنافسة حتى آخر مباراة.

وقال: أنا المسؤول عن كل ما حدث هذا الموسم، وعلينا أن نهدأ الآن، وسوف نتحدث فيما بعد مع إدارة النادي، وسنرى ما سوف يحدث، ليس معي فقط، إنما لمعرفة ما سيفعله النادي بالنسبة للموسم المقبل.

ووجه زيدان الشكر إلى جماهير «الميرينجي» وأعضاء النادي، وقال: لقد ساندونا دائماً، وأعتقد أن الجميع فخورون باللاعبين على كل ما قدموه رغم الظروف الصعبة، حققنا الفوز في آخر مباراة، ولكن مصيرنا لم يكن بأيدينا.

وأبدى زيدان أسفه لأنه لم يستطع إسعاد هذه الجماهير ببطولة، وقال: أنتم «يقصد الصحفيين» تقولون: هكذا خرج الريال من الموسم «صفر اليدين»، ولكنني أقول: أعرف جيداً ما أنجزناه وما يجب أن نستكمله، وعزائي الوحيد أن اللاعبين قدموا أقصى ما عندهم، ولم يبخل أحد منهم بجهده، وعلى الجماهير أن تكون فخورة بما حققه اللاعبون في هذا الموسم الصعب، في إشارة إلى الإصابات الكثيرة والطويلة التي لحقت بعدد كبير من لاعبي الفريق، وصل إلى نحو 55 إصابة.