«هدية» هالاند «حديث المدينة»!



أنور إبراهيم (القاهرة)

لفتة جميلة حدثت في «الجولة 34» والأخيرة للدوري الألماني «البوندسليجا»، وبعد انتهاء مباراة بروسيا دورتموند وباير ليفركوزين التي حسمها دورتموند لمصلحته 3-1، على ملعب ستاد سيجنال إدونا بارك، اقترب مانويل جرايف حكم المباراة الدولي من النرويجي الشاب إيرلينج هالاند «20 عاماً» لاعب دورتموند، وطلب منه أن يتبادل معه قميصه، موضحاً له أن تلك هي آخر مباراة رسمية يديرها كحكم.

وافق النجم النرويجي على الفور، بل وحرص على أن يلتقط المصورون بعض الصور التذكارية له مع الحكم، بينما رصد كاميرات الملعب تفاصيل هذه الواقعة الرائعة.

وذكر مراسل شبكة راديووتليفزيون مونت كارلو سبورت، الذي كان حاضراً، وشهد الموقف من بدايته، أن كل من في الملعب فوجئوا بهذا التصرف «الجنتلمان» من هالاند، رغم أن الكثيرين يصفونه بالبرود والغرور الشديد.

وكان هالاند يعتقد في البداية، أن الحكم سيتحدث معه بشأن واقعة ما حدثت أثناء سير المباراة، أو عن موقف كان موضع نزاع بين الفريقين، ولكنه فوجئ بطلب الحكم الذي لم يكن متوقعاً على الإطلاق.

وحسبما جرى العرف في ملاعب كرة القدم، قام الحكم بدوره بمنح هالاند قميصه الأسود، ما كان له أكبر الأثر على النجم النرويجي الذي أبدى سعادته بهذا التصرف.

بالمناسبة، سجل هالاند هدفين من أهداف فريقه الثلاثة في المباراة، لينهي بذلك موسماً لا يصدق بالنسبة له، حيث لعب 41 مباراة سجل خلالها41 هدفاً، منها 28 مباراة في «البوندسليجا» سجل خلالها 27 هدفاً ليصبح بذلك ثالث هدافي الدوري الألماني.