الكتبي يهدي الإمارات لقب مونديال القدرة والفارسي وصيفاً

علي الظاهري (توسكانا)

حقق فرسان الإمارات إنجازاً جديداً يضاف إلى سجل رياضة الدولة، بعد أن أحرز الفارس سالم حمد سعيد ملهوف الكتبي المركز الأول والميدالية الذهبية في بطولة كأس العالم للقدرة، التي احتضنتها مدينة بيزا في إقليم توسكانا بإيطاليا، وجاء في مركز الوصافة زميله في الفريق الفارس منصور سعيد محمد الفارسي.

وهيمن فرسان الإمارات على المركزين الأول والثاني بعد الدخول الثنائي إلى خط النهاية، عبر البطل سالم الكتبي الذي امتطى صهوة الفرس «هالة» مسجلاً زمناً قدره 7.24.24 ساعة، يليه الفارس منصور سعيد الفارسي على صهوة الجواد «بيرمان آيا» مسجلاً زمناً قدره 7.24.25 ساعة، بينما احتل المركز الثالث الفارس التشيلي بوني فيادا على صهوة «أيه أس أمبراجو» مسجلاً زمناً قدره 7.31.26 ساعة.

وبلغت مسافة السباق 160 كلم موزعة على 6 مراحل، بمشاركة 74 فارساً وفارسة يمثلون 32 دولة، وأُقيمت البطولة تحت إشراف الاتحاد الدولي للفروسية وبرعاية شركة لونجين.

وانحصرت المنافسة في معظم مراحل السباق بين أقوى المنتخبات المرشحة، وهي الإمارات والبحرين وإسبانيا، ونجح فرساننا في البقاء ضمن مجموعة الصدارة منذ الانطلاقة وحتى خط النهاية، حيث احتل الفارس سالم حمد ملهوف الكتبي المركز الثالث في المرحلتين الأولى والثانية، والمركز الثاني في المراحل الثالثة والرابعة والخامسة، بينما تمكن الفارس منصور سعيد الفارسي في التدرج في المراكز، حيث أحرز المركز السادس عشر في المرحلة الأولى، ثم القفز إلى المركز الثامن في المرحلة الثانية، ثم تقدم إلى المركز السابع في المرحلة الثالثة، ليواصل الزحف إلى الصدارة ويحجز موقعه ضمن المثلث الذهبي بعد إحراز المركز الثالث في المرحلتين الرابعة والخامسة.

وشهد السباق عمر عبيد الشامسي سفير الدولة لدى إيطاليا، والدكتور غانم الهاجري الأمين العام لاتحاد الإمارات للفروسية، واللواء خبير محمد عيسى العظب المدير الإداري لبعثة فريق فرسان الإمارات المدير العام لنادي دبي للفروسية، وجمهور من محبي رياضة القدرة والتحمل.

وضمت قائمة فرسان الإمارات المشاركين في المونديال الشيخ حمد بن دلموك آل مكتوم، والفارس عبدالله غانم المري، والفارس سالم سعيد العويسي، إلى جانب البطل سالم الكتبي والوصيف منصور الفارسي. وتقام اليوم مراسم تتويج الأبطال في حديقة سان روسور التي احتضنت منافسات السباق لتشد بعثة الإمارات الرحال إلى الوطن بعد انتهاء حفل الختام إلى الوطن بعد تحقيق الإنجاز العالمي.