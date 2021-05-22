راشد بن حميد: «الأبيض» يملك القوة والخبرة لمواجهة التحديات



دبي (الاتحاد)

شهد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد كرة القدم، اليوم «السبت»، تدريبات المنتخب الوطني في ملعب الوصل، حيث يستعد «الأبيض» لخوض ما تبقى من مباريات التصفيات الآسيوية المشتركة، المؤهلة إلى نهائيات مونديال 2022، وكأس آسيا 2023 التي تقام في الدولة من 3 إلى 15 يونيو المقبل.

وحث رئيس الاتحاد اللاعبين على بذل أقصى ما يستطيعون، وتقديم أفضل ما لديهم، من أجل التأهل إلى المرحلة التالية من التصفيات، مجدداً ثقته بمؤهلاتهم ومواهبهم، وقدرتهم على تحقيق نتائج إيجابية تسعد جماهير الكرة الإماراتية في الداخل والخارج، داعياً إلى الاستفادة من قوة المسابقات المحلية هذا الموسم، ومن الخبرات التي اكتسبوها مع أنديتهم، ومن تجمعات المنتخب والمباريات الودية التي خاضوها.

وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي، إن اتحاد الكرة يحرص على إنجاح مهمة المنتخب في التصفيات، ويوفر كل مستلزمات التفوق، مؤكداً أن المنتخب الوطني يملك عوامل القوة والخبرة التي تساعده على مواجهة التحديات، خاصة أن المباريات تقام على أرضنا.

وأشاد رئيس الاتحاد بعمل الجهاز الفني، بقيادة المدرب الهولندي فان مارفيك ومساعديه، وبقية الأجهزة الإدارية والطبية، وكل العناصر التي تعمل خلف الكواليس، مثمناً تعاون الأندية وحرصها على المشاركة في إنجاح مهمة «الأبيض» في التصفيات المشتركة.

شهد التدريبات يوسف حسين السهلاوي النائب الثاني لرئيس الاتحاد رئيس لجنة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية، وعلي حمد البدواوي عضو مجلس الإدارة، ومحمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام للاتحاد، ومحمد عبيد حماد مشرف المنتخب الوطني.