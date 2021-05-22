لقب «الليجا».. جهود أتلتيكو وسيميوني لم تذهب هباء!

مدريد (د ب أ)

توج أتلتيكو مدريد رسميا بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم بفوز ثمين 2-1 على مضيفه بلد الوليد اليوم الأحد في المرحلة الـ38 الأخيرة من المسابقة ، والتي شهدت اليوم أيضاً فوز جاره ومنافسه الوحيد على اللقب ريال مدريد على فياريال 2-1، لتنصف الكرة والليجا جهود أتلتيكو ومدربه دييجو سيميوني.

وحسم أتلتيكو اللقب بجدارة من خلال الفوز الثمين اليوم، رغم التذبذب في النتائج الذي ضرب الفريق في الآونة الأخيرة من الموسم والذي كاد يمتد إلى مباراة اليوم، حيث أنهى الفريق الشوط الأول متأخراً بهدف نظيف قبل أن يحسم اللقاء لصالحه بهدفين في الشوط الثاني.

ورفع أتلتيكو رصيده إلى 86 نقطة في الصدارة بفارق نقطتين أمام الريال الذي كان بحاجة للفوز على فياريال وعدم فوز أتلتيكو على بلد الوليد لينتزع اللقب.

وتوج أتلتيكو اليوم بلقبه الحادي عشر في المسابقة، ليعزز مكانه في المركز الثالث بقائمة أكثر الفرق تتويجاً بلقب الدوري الإسباني، والتي يتصدرها الريال برصيد 34 لقبا مقابل 26 لقباً لبرشلونة في المركز الثاني. واللقب هو الأول لأتلتيكو في المسابقة منذ توج بلقبه العاشر في الدوري الإسباني خلال موسم 2013-2014.

وأنهى بلد الوليد الشوط الأول لصالحه بجدارة بهدف سجله أوسكار بلانو في الدقيقة 18، ورد أتلتيكو في الشوط الثاني بهدفين سجلهما آنخل كوريا ولويس سواريز في الدقيقتين 57 و67. وكان بلد الوليد نداً حقيقياً لأتلتيكو في بداية المباراة، ولم يقدم الضيوف في الربع ساعة الأول من المباراة ما يبرهن على حرص الفريق على حسم المباراة واللقب لصالحه.