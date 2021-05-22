بني ياس والعين يتقاسمان صدارة الجولة الأولى من كأس الجو جيتسو





أبوظبي (الاتحاد)

سيطر لاعبو بني ياس على المركز الأول ضمن المجموعة «أ»، لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجو جيتسو، التي اختتمت اليوم بصالة جو جيتسو أرينا في مدينة زايد الرياضية بالعاصمة أبوظبي، وحل الوحدة ثانياً والجزيرة ثالثاً، فيما ذهبت الصدارة إلى نادي العين في المجموعة «ب» من فئة الكبار، وحلت أكاديمية بالمز سبورت «777» في المركز الثاني بنفس المجموعة، والظفرة ثالثاً. وشهدت منافسات الجولة الأولى التي أقيمت في اليوم الثاني المخصص للرجال في مختلف فئات الأحزمة للناشئين تحت 16، والشباب تحت 18 عاماً، والكبار لمن هم فوق الـ18 سنة، فيما تقام الجولة الثانية من البطولة في سبتمبر المقبل، وتشكّل مرحلةً حاسمة للتأهل للجولة النهائية الثالثة. وتمكّن نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس من حصد حصة الأسد في فئة الناشئين تحت 16 عاماً، فيما حل نادي العين ثانياً، ونادي الوحدة في المركز الثالث. وفي فئة الشباب تحت 18 عاماً، حل نادي بني ياس في المركز الأول بعد أداءٍ قوي لمختلف لاعبيه، وجاء العين ثانياً، والوحدة ثالثاً. وحضر منافسات اليوم عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، ومحمد سالم الظاهري نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد، والعميد محمد بن دلموج الظاهري، عضو مجلس إدارة الاتحاد، وفهد علي الشامسي، الأمين العام للاتحاد. وأشاد عبدالمنعم الهاشمي بالمستوى الفني الذي ظهر به اللاعبون واللاعبات خلال البطولة التي أقيمت بنظام المنافسات وفقا للنظام الدولي معتمداً على الأوزان، مشيراً إلى أن إقامة البطولة على عدة جولات، مع إتاحة الفرصة أمام لاعبي الأندية لمواجهة بعضهم البعض أكثر من مرة، وضم فئة الإناث للمنافسات، كلها عوامل ساهمت في رفع درجة المنافسة بين الأندية، وسوف تفرز في الجولة الأخيرة بطلاً يستحق التتويج، وتؤهل لاعبين ولاعبات بالشكل المناسب لتمثيل المنتخب في المحافل الدولية. وقال الهاشمي: الإقبال جيد من أغلب الأندية، وهو ما ساهم في رفع معدلات المنافسة، وما أسعدني كثيرا أن هناك أندية برزت في الموسمين الماضي والحالي، وقدمت نفسها بقوة للتواجد في صدارة الترتيب، وأصبحت رقماً صعباً في جو جيتسو الإمارات، وهذا يمثل قيمة مضافة للأندية التقليدية التي بدأت معنا المشوار وهي العين والجزيرة وشباب الأهلي والنصر والوحدة وعجمان والوصل، وكل ذلك ينعكس على المنتخبات الوطنية بمختلف المراحل السنية، ولا سيما أن بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة تقام في فئات الناشئين والشباب والكبار، للبنين والبنات. وأضاف: للأندية دور مهم في نشر وتطوير اللعبة في الدولة، وهم شركاء للاتحاد كل في منطقته، وتوجه بالشكر إلى اللجنة المنظمة للبطولة على احترافية التنظيم، وإلى الأندية لتطبيق البروتوكول الصحي المعتمد من الاتحاد بالتعاون مع الجهات المختصة بشكل دقيق، ونشعر بالفخر لاستمرار بطولاتنا في كل المناسبات والظروف، بما يعكس قوة وإرادة المجتمع الإماراتي في التعافي واستدامة النجاح والتميز. من ناحيته هنأ العميد محمد بن دلموج الظاهري، الأندية المتأهلة للجولة الثانية، مشيداً بالأداء الرفيع الذي قدّمه اللاعبون بمختلف فئات العمر والأحزمة. وقال ابن دلموج: «يواصل أبطال الإمارات مسيرة العطاء المتميز على بساط الجو جيتسو. وبعد نتائجهم الطيبة أخيرا في النسخة 12 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو، يعود أبطالنا اليوم ليثبتوا حرصهم على تسجيل ذات التميّز في البطولات المحلية». من جانبه عبّر فهد علي الشامسي عن فخره بالانطلاقة الناجحة للبطولة، مؤكداً أن تنظيم هذه البطولة يواكب رؤية واستراتيجية الاتحاد الرامية إلى تعزيز حضور هذه الرياضة وترسيخها في المجتمع فكراً وممارسة. وقال الشامسي: نشعر بالفخر لمشاهدة أداء اللاعبين المميّز على بساط النزال، حيث سجل اللاعبون المشاركون من مختلف أندية الدولة أداءً متميّزاً يجسّد قيم هذه الرياضة خصوصاً من حيث روح المنافسة الشريفة والانضباط والتحمل والصبر والتركيز والشجاعة. ومن ناحيته قال عمر الفضلي لاعب المنتخب و«أكاديمية بالمز الرياضية 777» بعد فوزه في نزال فئة الكبار: أعتبر مشاركتي في البطولة واجباً وطنياً، لأننا ندرك الرمزية المهمة التي يمثّلها الظفر بهذا اللقب لناديه. ودخلت بساط المنافسات اليوم بمعنويات عالية، خاصةً بعد فوزي بالذهبية في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو، والتي أتاحت لي فرصة لقاء أفضل اللاعبين العالميين والوقوف أمام بعضهم على بساط المنافسة والتعرّف على أساليبهم وتكتيكاتهم. وبالطبع فإن نتائج اليوم تعد خطوة أولى على طريق الوصول للكأس والوقوف مع أعضاء فريقي على منصة التتويج في ختام الجولة النهائية.