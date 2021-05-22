ميسي يتجاهل الحديث عن مستقبله مع برشلونة!

بوينوس أيرس (أ ف ب)

أكد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أن فوز فريقه برشلونة الإسباني بمسابقة الكأس المحلية كان «نقطة تحوّل مهمة جداً»، وذلك في مقابلة نُشرت اليوم في وسائل إعلام أرجنتينية.

وتحوم الشكوك حول مستقبل «البرغوث الصغير»، الذي وصل عقده إلى نهايته مع ناديه الكتالوني، حيث ينتهي في 30 يونيو المقبل من دون أن يرشح أي شيء من الطرفين.

ولم يتطرق ميسي في حديثه مع صحيفة «أوليه» الأرجنتينية الرياضية اليومية عن مستقبله، إلاّ أنه تحدث بحماس عن الفوز الذي حققه برشلونة على أتلتيك بلباو برباعية نظيفة في نهائي الكأس في أبريل الماضي، وهو أوّل لقب للنادي منذ زهاء عامين.

قال الأرجنتيني الذي سيبلغ 34 عاماً في 24 يونيو: الحقيقة، هي أن كأس إسبانيا الأخيرة كانت مميزة كثيراً بسبب اللحظة التي كنّا نمر بها، يخرج النادي من عامين سيئين.

وتابع مشيراً إلى الجيل الجديد للاعبي برشلونة: غرف تبديل الملابس تضم العديد من اللاعبين الشبان والجدد، هذه الكأس كانت نقطة تحول مهمة جداً، وأكثر من ذلك، على الصعيد الشخصي أحب الفوز وإحراز الألقاب، وكلما زاد العدد، كان ذلك أفضل.

وتأتي مقابلة ميسي عقب قرار برشلونة بعدم مشاركة ميسي في المباراة الأخيرة للفريق في الدوري السبت ضد مضيفه إيبار، لمنحه مزيدًا من الراحة قبل نهائيات كوبا أميركا.

وخاض ميسي 47 مباراة هذا الموسم مع برشلونة في جميع المسابقات سجل خلالها 38 هدفاً، ويتصدر ترتيب هدافي «الليجا» برصيد 30 هدفاً، قبل مرحلة من النهاية حيث ضمن بشكل كبير الفوز بجائزة بيتشيتشي للمرة الثامنة في مسيرته.

وبعد أن بلغ عدد مبارياته مع برشلونة 778 هذا الموسم، تجاوز ميسي الرقم القياسي الذي حمله زميله السابق تشافي هرنانديز، الذي تربطه تقارير بإمكانية تولي المهام على رأس الجهاز الفني في برشلونة الموسم المقبل.

كما تجاوز الأرجنتيني الرقم القياسي لعدد الزهداف للاعبٍ في نادٍ واحد الذي كان يحمله الأسطورة البرازيلية بيليه مع سانتوس (643) ووصل إلى 672 هدفًا.