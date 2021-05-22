طريق «الذهبي 17».. الأهلي المصري يرسخ «عُقدة الأولاد»!

علي معالي (دبي)

أكد فريق الأهلي المصري حامل لقب دوري أبطال أفريقيا تفوقه الكبير على أندية جنوب أفريقيا على مستوى بطولات القارة بالتأهل للمربع الذهبي للمرة 17 في تاريخه بتخطي عقبة صن داونز بنتيجة مباراتي الذهاب والإياب 3 - 1 الذهاب (2-0) والإياب (1-1).

واجه الأهلي فرق «الأولاد» أو «بافانا بافانا» 25 مرة في مختلف المسابقات الأفريقية، حيث استطاع «المارد الأحمر» تحقيق الفوز في 12 مباراة، وسيطر التعادل على 7 مباريات، بينما حققت فرق جنوب أفريقيا الفوز في 6 مباريات. لعب الأهلي ضد 7 فرق مختلفة من جنوب أفريقيا، وهي صن داونز في 10 لقاءات وأورلاندو بيراتس 6 مرات، وأياكس كيب تاون في مواجهتين ومثلهما ضد بلاتينيوم ستارز وسوبر سبورت وبيديفست، ولعب مواجهة واحدة ضد كايزر تشيفز.

نجح لاعبو الأهلي في هز شباك فرق جنوب أفريقيا 32 مرة، بينما استقبلت شباكه 23 هدفاً، ويعتبر خالد بيبو المهاجم السابق الهداف التاريخي للقلعة الحمراء في مواجهات فرق «بافانا بافانا» برصيد 4 أهداف.

أكثر الفرق التي لعب ضدها الأهلي في جنوب أفريقيا، هي صن داونز بواقع 10 مباريات تفوق «الفرسان» في 6 مواجهات وتعادلا في 3 مباريات، خسر بطل مصر مرة واحدة.

أول مباراة جمعت بين الأهلي وصن داونز كانت في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2001، وحينها تعادلا في مباراة الذهاب بهدف لكل فريق، بينما فاز الأهلي في مباراة الإياب بثلاثية نظيفة ليتوج حينها باللقب.

وفي عام 2007 تجدد اللقاء، ولكن هذه المرة في ثمن النهائي وبنفس نتيجة مباراة ذهاب 2001 تعادلا 1-1، ولكن نجح الأهلي في الفوز بمباراة الإياب بهدفين.

وفي ربع نهائي #دوري_الأبطال لموسم 2018 - 2019 حقق صن داونز أكبر نتيجة بين الفريقين في مباراة الذهاب عندما فاز على أرضه ووسط جماهيره بخماسية نظيفة، بينما فاز الأهلي في مباراة الإياب بهدف وحيد.

وفي الموسم الماضي، لعب الفريقان في ربع النهائي وحسم الأهلي مباراة الذهاب لصالحه 2-0 وانتهت مباراة الإياب بهدف لكل فريق وانتصر الأهلي في أول مواجهة الموسم الحالي بنتيجة 2-0 في القاهرة وتعادلا في الإياب 1-1.