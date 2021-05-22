«مهرجان دلما التاريخي» يسجل البصمة الرابعة بالختام الناجح

دلما، الظفرة (الاتحاد)

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، اختتمت مساء اليوم السبت، مسابقات «مهرجان دلما التاريخي»، التي أُقيمت بتنظيم من لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي ونادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت في جزيرة دلما بمنطقة الظفرة بإمارة أبوظبي.

وقال معالي اللواء فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، إن مهرجان دلما التاريخي يجسد توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لصون الموروث الإماراتي والمحافظة عليه ونقله للأجيال القادمة، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، غير المحدود للمهرجانات والفعاليات والأنشطة التراثية الهادفة إلى تعزز قيم الولاء والانتماء وترسيخ معاني الهوية الوطنية لدى أبناء الوطن، ومتابعة راعي المهرجان سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي، لكافة المهرجانات والفعاليات التي تساهم في تنمية منطقة الظفرة.

وتوجه معاليه بالشكر والتقدير إلى الجهات الحكومية والخاصة الراعية والداعمة للدورة الرابعة من المهرجان وفي مقدمتهم ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، والشريك الاستراتيجي شركة بترول أبوظبي الوطنية، وموانئ أبوظبي، والمسعود للسيارات، وأبوظبي البحرية، وراعي التواصل الاجتماعي مؤسسة الإمارات للطاقة النووية «نواة للطاقة، براكة الأولى»، والداعمين، مجلس أبوظبي الرياضي، جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل -أبوظبي، شرطة أبوظبي، دائرة البلديات والنقل - بلدية منطقة الظفرة، قناة بينونة، نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحري، جمعية دلما التعاونية، والشريك الإعلامي الرسمي «قناة ياس»، مثمنًا جهودهم الكبيرة وسعيهم المستمر الهادف إلى تحقيق رؤية القيادة الرشيدة فيما يتعلق بالحفاظ على الموروث الشعبي وإحياء التراث الإماراتي.

وتقدم عارف العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي بالشكر والعرفان إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، على دعمه السخي ورعايته المتواصلة لمهرجان دلما التاريخي الرابع، مشيراً إلى أن اهتمام سموه ودعمه الدائم السبب الرئيسي وراء ما يتحقق من إنجازات على صعيد التراث البحري في السنوات الماضية.

ووجه أحمد ثاني مرشد الرميثي رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت رئيس اللجنة العليا المنظمة لسباق دلما التاريخي للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، الشكر إلى القيادة الرشيدة على الدعم الدائم والمستمر لمختلف الأحداث التراثية بشكل عام، والرياضات التراثية البحرية بشكل خاص، مؤكداً أن هذا الدعم يمثل حجر الزاوية لتحقيق النجاح في التنظيم وتحقيق الغاية الأساسية من إقامة مثل هذه الفعاليات، وهو الحفاظ على تراث الآباء والأجداد.

كما وجه الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة على رعاية سموه الكريمة للمهرجان، مؤكداً أن رعاية سموه ضاعفت من قيمته، وكذلك كانت أحد أهم أسباب النجاح الذي تحقق على أرض الواقع.

وقال عيسى سيف المزروعي، نائب رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، إن الدورة الرابعة من المهرجان شهدت مشاركات واسعة من عشاق الرياضات البحرية التراثية والحديثة، وعشاق رياضات الجري والدراجات الهوائية امتدت المسابقات على مدار 5 أيام، حيث سجلت مشاركة نحو 2445 مشاركاً في مختلف المسابقات، وتم تخصيص 193 جائزة قيمة.

وبدوره، توجه سيف المهيري، مدير عام أبوظبي البحرية التابعة لموانئ أبوظبي، بالشكر إلى الجهة المنظمة على الجهود المتميزة التي بُذلت لتحقيق هذا النجاح في فعاليات المهرجان التاريخي بدورته الرابعة، مشيراً إلى أن المسابقات البحرية التراثية والحديثة التي تم تنظيمها تساهم في دعم التراث البحري الإماراتي، وتشجيع المجتمع على رعايته والمحافظة عليه، مؤكداً أن مشاركة موانئ أبوظبي من خلال أبوظبي البحرية في هذا الحدث المميز تتيح فرصة فريدة لدعم جهود الشركاء في منطقة الظفرة لتعزيز مكانتها كمركز ترفيهي وبحري متميز.

وتوجت اللجنة المنظمة لمهرجان دلما التاريخي، الفائزين بمسابقة صيد السمك بالسنارة، التي أقيمت على شواطئ جزيرة دلما بمشاركة 29 قارب صيد من مختلف الجنسيات، وقد خصص للمسابقة 31 جائزة قيمة. حضر التتويج عبدالله بطي القبيسي مدير إدارة الفعاليات والاتصال في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، ومحمد أحمد البادي مدير الإدارة البحرية لموانئ منطقة الظفرة بموانئ أبوظبي.

وأسفرت نتائج المسابقة عن فوز أحمد الفندي المزروعي بالمركز الأول، وحل محمد كاظم الحوسني ثانياً، وثالثاً جاء فهد محمد علي الحوسني، كما توجت اللجنة المنظمة أصغر متسابق «سعود عزيز أحمد الحوسني»، وصاحب أطول سمكة «أحمد الفندي المزروعي»، وصاحب أكبر سمكة وزناً «محمد موسى الحمادي» و«عبدالله الحوسني» سباق دلما للتجديف على اللوح الواقف.

كما أسفرت نتائج سباق دلما للتجديف على اللوح الواقف، عن فوز بالمركز الأول عبدالله أحمد الحوسني، وفي المركز الثاني عزيز أحمد الحوسني، والمركز الثالث راشد أحمد الحوسني، وتم توزيع الجوائز وصولاً للمركز العشرين، وشهد السباق مشاركة 35 متسابقا من جنسيات مختلفة بحضور زايد ساري المزروعي من لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، والكابتن سامح الصغير مشرف السباق.