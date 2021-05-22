نجاحات «سيتي جروب» تتواصل.. ملبورن بطلاً للدوري الأسترالي





رضا سليم (دبي)

توج فريق ملبورن سيتي بلقب الدوري الأسترالي للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه في الجولة الأخيرة على سنترال كوست بنتيجة 1-0، ليتربع على عرش الصدارة برصيد 48 نقطة، بفارق 10 نقاط عن فريق سيدني، ولينضم ملبورن سيتي إلى قائمة أندية مجموعة سيتي لكرة القدم المملوكة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، والتي تحقق لقب الدوري هذا الموسم، حيث جاء مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي في المقدمة، ومومباي سيتي الهندي بطل الدوري الهندي، وتروا الفرنسي بطل الدرجة الثانية. وحقق ملبورن اللقب بعدما خاض 23 مباراة هذا الموسم، فاز في 15 مباراة وتعادل في 3 مباريات وخسر في 5 مباريات، وسجل 55 هدفاً واهتزت شباكه بـ 26 هدفاً. وتضم مجموعة سيتي 10 أندية هي: مانشستر سيتي الإنجليزي، ونيويورك سيتي الأميركي، وملبورن سيتي الأسترالي، ويوكوهاما أف مارينوس الياباني، ومنتيفيديو سيتي الأوروجوياني، وجيرونا الإسباني، وشوانج الصيني، ومومباي سيتي الهندي، ولوميل البلجيكي وتروا الفرنسي آخر المنضمين للمجموعة. وانضم ملبورن إلى مجموعة السيتي في يناير عام 2014، وحقق لقب كأس الاتحاد الأسترالي في موسم 2016-2017، ليبدأ حينها الطريق نحو الإنجازات، وخلال المواسم الماضية تطور مستوى الفريق، حيث حقق المركز الثاني في الموسم الماضي خلف فريق سيدني، كما حقق الثالث في الموسم قبل الماضي خلف بيرث جلوري وسيدني، وهو نفس المركز في موسم 2017-2018، والرابع في موسم 2016-217، والمثير أن ملبورن كان في المركز العاشر قبل انضمامه للمجموعة، ومع أول موسم بعد الانضمام تحرك للمركز السادس ثم المركز الرابع واتجه للصدارة. من ناحية أخرى، يقترب ملبورن من التأهل لدور المجموعات في دوري أبطال آسيا لكرة القدم، بعد إلغاء مواجهته في الدور التمهيدي للبطولة أمام شان يونايتد القادم من ميانمار، بسبب انسحاب الأخير من البطولة، ويلتقي ملبورن في جولة فاصلة في مواجهة سيريزو أوساكا الياباني، ليتأهل الفائز منهما لمرحلة المجموعات لينافس ضمن المجموعة العاشرة، إلى جانب أندية بورت التايلاندي وقوانجتشو الصيني وكيتشي من هونج كونج. وستقام مباريات مجموعات شرق آسيا خلال يونيو ويوليو المقبلين، حيث ينافس في دور المجموعات 40 فريقاً في الموسم الحالي بعد زيادة العدد من 32 فريقاً. كان النادي قد شهد مرحلة تطور كبيرة خلال السنوات الماضية، بعدما انتقل إلى المقر الجديد في ضاحية كرانبورن إيست جنوب شرق ملبورن عام 2019، حيث يضم المقر الجديد 4 ملاعب بالإضافة إلى المبنى الإداري، بجانب أن التطوير سيستمر حتى العام المقبل.