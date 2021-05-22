سالم القاسمي: تأهيل 50 حكماً عربياً للحصول على شارة المبارزة الدولية

علي معالي (دبي)

أشاد المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي للمبارزة، بالتعاون المتميز مع الاتحاد الدولي للعبة، والذي يصب في النهاية لمصلحة المبارزة، منوهاً إلى أن الاتحاد الدولي يلبي متطلبات كافة عناصر اللعبة، بما يساهم في خلق تعاون وثيق لتأهيل عناصر اللعبة.

وقال سالم بن سلطان القاسمي: دورة تأهيل الحكام العرب بمشاركة 50 حكماً مؤهلين للحصول على الشارة الدولية، خير دليل على ذلك رغم إقامتها عبر الاتصال المرئي «أون لاين».

وشهدت الدورة مشاركة إيمانويل كاتسيداكس الأمين العام للاتحاد الدولي، وايفاجاني توخلو المدير الفني للاتحاد الدولي، ومعهم ود خالد عطيات الأمين العام للاتحادين الآسيوي والعربي للمبارزة، وإبراهيم خالد مستشار الاتحاد العربي للمبارزة، إضافة إلى المحاضرين د. محمد المتوكل على الله رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الدولي، ود. إياد مغايرة رئيس لجنة الحكام بالاتحاد العربي.

وقال إيمانويل كاتسيداكس: رغم الظروف التي يمر بها العالم حالياً، إلا أن هناك نشاطاً متميزاً للاتحاد العربي، حيث جرت استضافت القاهرة بطولة العالم للشباب والناشئين، واليوم نفتتح دورة الحكام العرب، وهو ما يؤكد على النشاط المثمر للاتحاد وقوة الدفع الرائعة التي حظي بها منذ تولي المهندس الشيخ سالم القاسمي رئاسته.

ويشارك في الدورة 7 من حكامنا المواطنين وهم: سلطان المازمي وعمران البلوشي وعلي المرزوقي ومايد محمد وعبدالرحمن الحوسني وأشواق المصعبي ونورة البريكي، وجميعهم من المقرر أن يدفع بهم الاتحاد الإماراتي للحصول على الشارة الدولية مطلع الموسم المقبل.