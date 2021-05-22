أشيدو يدشن مشواره مع «الجودو» من الجزيرة





أبوظبي (الاتحاد)

بدأ الياباني الجديد أشيدو كوكي مدرب منتخبات المراحل السنية لفئات الشباب والناشئين والأشبال للجودو، مشواره أمس من نادي الجزيرة في أبوظبي، حيث زاره ضمن سلسلة زيارات لاكتشاف مواهب الأندية الأعضاء بهدف دعم منتخبات الفئات السنية، استعداداً للاستحقاقات القادمة الإقليمية والدولية، التي تسبقها المعسكرات الداخلية والخارجية، ترجمهً لرؤية مجلس إدارة اتحاد المصارعة والجودو برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي، في إطار خطة شاملة للارتقاء بقطاع المراحل السنية للعبة.

وثمن محمد بن ثعلوب الدرعي جهود لجنة الجودو المحلية برئاسة محمد جاسم أمين السر المساعد، والبداية الصحيحة لمدرب المراحل العمرية، الذي يواصل جولته بعد غدٍ الاثنين بالمنطقة الشرقية ولمدة ثلاثة أيام في ضيافة نادي الفجيرة للفنون القتالية، وبمشاركة فرق أندية الفجيرة للفنون القتالية واتحاد كلباء وخورفكان، في تدريبات على فترتين، تبدأ الأولى في الرابعة عصراً لفئات الأشبال والناشئين، وللرجال والشباب عند الساعة الخامسة والنصف مساء.

وسيتم خلالها تطبيق الاحترازات الصحية بشكل صارم، حيث يخضع جميع اللاعبين لفحص pcr للذين لم ينالوا جرعتي اللقاح.

وستكون المرحلة الثالثة لزيارة المدرب الياباني، تجمع ناديي الشارقة الرياضي والشارقة للدفاع عن النفس، وذلك في الأسبوع الثالث من الجولة، وبعدها يتقرر التجمع الرئيسي للاعبين المختارين حسب فئاتهم العمرية، عقب جولتي العين والظفرة.