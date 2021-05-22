15 لاعباً في قائمة «أجانب نهاية المشوار»!

معتصم عبد الله (دبي)

بدأت أندية الخليج العربي الترتيب مبكراً، لانطلاقة الموسم الجديد 2021- 2022، بعد أيام قليلة على ختام الموسم الماضي 2020- 2021، والذي أُسدل عليه الستار بمباراة نهائي كأس رئيس الدولة بين النصر وشباب الأهلي، على استاد هزاع بن زايد يوم 16 مايو.

ويمثل «ملف الأجانب» الأبرز على صعيد كل الأندية الراغبة في تعزيز صفوفها، بهدف المنافسة على اللقب في الموسم الجديد، وطموح البقاء والاستمرار مع الكبار على صعيد أندية أخرى، في الوقت الذي تطمح بعض الأندية المنافسة على ألقاب الكؤوس في الموسم الجديد.

وخلافاً لكل الأندية، تبدو الرؤية أكثر وضوحاً على صعيد النصر الذي دشن «الميركاتو الصيفي» مبكراً بتأمين استمرار أغلب نجوم الفريق، خاصة على صعيد اللاعبين الأجانب بتجديد تعاقد الثنائي ريان مينديز والبرتغالي توزي حتى 2023، في الوقت الذي تمتد فيه عقود ضياء سبع، والجزائري مهدي عبيد إلى نهاية الموسم المقبل.

وانتهت في المقابل، عقود «الثنائي» برانديلي كواس المعار إلى الجزيرة في «الميركاتو الشتوي»، قبل أن يتوج مع الأخير بلقب الدوري، إضافة إلى الأوزبكي خامداوموف المعار بدوره إلى حتا أول الهابطين إلى دوري الأولى بنهاية الموسم.

بدوره يتأهب بني ياس لإعلان تجديد التعاقد مع مدافعه الصربي ساشا، بجانب الأرجنتيني نيكولاس خيمنيز الذي تنتهي إعارته بنهاية الموسم.

وتضم قائمة النجوم الأجانب الذين تنتهي عقودهم في 30 يونيو المقبل، أكثر من 20 لاعباً على مستوى 12 نادياً في الدوري، خلال الموسم المقبل 2021- 2022، والذي يشهد مشاركة العروبة بطل دوري الدرجة الأولى للمرة الأولى في «المحترفين»، بجانب الإمارات العائد مجدداً إلى دوري الكبار.

وفي انتظار وضوح الرؤية على صعيد الأندية بشأن تجديد عقود بعض اللاعبين، يبرز في قائمة الأجانب المنتهية عقودهم بنهاية الموسم الحالي 15 أسماً، بقيادة الياباني شيوتاني والذي يعد «عميد» أجانب «الزعيم» بعد توقيعه أربعة مواسم مع الفريق منذ ظهوره الأول موسم 2017- 2018، في الوقت الذي ينتظر فيه جمهور العين القرار بشأن مواطن شيوتاني، اللاعب شويا ناكاجيما، بعد انتهاء عقد إعارته بنهاية الموسم.

ويترقب جمهور شباب الأهلي «بطل الكؤوس الثلاثة»، حسم مصير الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف، والذي انتهى عقد إعارته مع «الفرسان» بنهاية الموسم أيضاً، في انتظار القرار النهائي للتفاوض مع ناديه الأصلي النصر السعودي.

ووضعت إصابة البرازيلي ويلتون سواريز «34 عاماً»، حداً لمشواره مع فريقه الشارقة مبكراً، قبل انتهاء فترة تعاقده الحالية بنهاية الموسم، ولعب سواريز 4 مواسم في الدوري بقميصي الشارقة والوصل، فيما تبدو الرؤية ضبابية بشان مواطنه كايو الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم أيضاً.

وعانى المالدوفي لوفانور لاعب الوحدة من ذات سيناريو الإصابة التي أنهت موسمه مبكراً مع «العنابي»، بعدما لعب لمواسم عدة مع فرق الشباب، وشباب الأهلي، وصولاً إلى محطة «العنابي»، والذي ينتظر جمهوره أيضاً حسم ملف الأجانب، بعد إعلان التعاقد مع الهداف البرازيلي بيدرو قادماً من بني ياس، في الوقت الذي ينتهي فيه عقد الكونغولي مبوكو بنهاية الموسم، في المقابل انتهى عقد نيكولاس أوروز مع الوصل بنهاية الموسم.

وانتهت عقود كل أجانب عجمان بنهاية الموسم، والذي شهد حضوراً متبايناً للرباعي أبوبكر تراولي، موديبو مايجا، جارديل، وجوستافو، في المقابل انتهت عقود الثنائي البرازيلي لخورفكان دودو ورامون لوبيز، وهو ذات الأمر الذي ينطبق على ثلاثي الظفرة عصام العدوة، روشوفيل، الإسباني بيدرو كوندي المعار من شباب الأهلي.