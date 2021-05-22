رسالة أراوخو قبل «رحلة الفهود»

دبي (الاتحاد)

يستعد الأوروجوياني ميشيل أراوخو لاعب وسط فلومينينسي للحضور إلى دبي، والانضمام إلى الوصل، خلال الفترة المقبلة، بعدما ودع زملاءه في الفريق، واتجه إلى بلاده لقضاء إجازته، قبل أن يتوجه إلى الإمارات، ويلتقي مدربه السابق أودير هيلمان مدرب «الإمبراطور»، والذي لعب تحت قيادته عام 2020، قبل تولي المدرب مهمة قيادة «الفهود».

ووجه أراوخو «24 عاماً» رسالة شكر إلى جماهير فلومينينسي، وإلى إدارة النادي، مؤكداً في تصريحات لموقع تروكولر البرازيلي، أنه سيعود مجدداً إلى النادي عام 2022، بعد انتهاء إعارته إلى فريقه الجديد.

ونشر موقع «ترافسفير ماركت» سعر اللاعب، والذي يقدر بمليون و400 ألف يورو، ويصطحب أراوخو عائلته للعيش معه في دبي.

وقال: لعبت موسماً إيجابياً مع فريقي، تمكنت خلاله من لعب معظم المباريات تقريباً، بداية في البطولة البرازيلية التي تعد الأهم في البلاد، وشعرت بثقة كبيرة خلال تلك الفترة، وبالارتباط الشديد مع فريقي، سواء في طريقة اللعب، أو الارتباط مع الجماهير، وأشعر بالامتنان، وسأعود مجدداً العام المقبل لمواصلة اللعب في فلومينينسي، ومن المؤكد أن الموسم المقبل سيكون أفضل لي عندما ألعب مع فريقي الجديد، وهي تجربة تجعلني أعود إلى هنا بصورة أفضل فنياً وبدنياً.