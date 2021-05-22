رئيس كولومبيا يطلب «المستحيل» من أجل «كوبا أميركا»!

بوجوتا (أ ف ب)

ناشد الرئيس الكولومبي إيفان دوكي، اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم إعادة النظر في قراره حرمان بلاده استضافة كوبا أميركا المقبلة، بعدما طلب تأجيلها بسبب اضطرابات اجتاحت البلاد.

وكان اتحاد أميركا الجنوبية «كونميبول» واجه طلب كولومبيا مستضيفة مسابقة كوبا أميركا مع الأرجنتين والمقرّرة في 13 يونيو المقبل، بتأجيل النهائيات بالرفض، مؤكداً في الوقت ذاته أن المباريات التي كان من المتوجب أن تقام على أرضها ستنقل إلى أماكن أخرى.

وجاء طلب كولومبيا بتأجيل البطولة المؤجلة أصلاً من العام الماضي بسبب جائحة كوفيد-19، على خلفية التظاهرات وأعمال العنف التي تجتاح البلاد، إضافة إلى تفشي فيروس كورونا.

وقال دوكي في حديث تلفزيوني انه يودّ أن يذكّر كونميبول مرة أخيرة بشأن قراره، وحثه على توفير بدائل حول مواعيد إقامة النهائيات.

وكانت الحكومة الكولومبية أفادت في بيان استحالة الاعتماد على الجماهير، مقترحة تأجيل هذا العرس الكروي القاري إلى نهاية العام، وتحديداً إلى نوفمبر المقبل.

وتابعت: نطالب بمنح كولومبيا، كما الأرجنتين، مهلة تسمح لهما بإقامة هذا الحدث بأفضل طريقة ممكنة مع مواكبة جماهيرية في الملاعب. ولم يتأخر رد الاتحاد القاري «كونميبول» كثيراً، رافضاً فكرة تأجيل المسابقة بطلب من سلطات بوجوتا وأعلن أن المباريات التي كانت مقرّرة في كولومبيا سيتم نقلها إلى أماكن أخرى.

وشرح «كونميبول» في بيان أنه لأسباب متعلقة بالروزنامة الدولية والأمور اللوجستية للمسابقة، من المستحيل تأجيل كوبا أميركا 2021 حتى نوفمبر المقبل.

وفي خضم هذا التبدّل السريع للمجريات، تبدو الأرجنتين مرشحة قوية لاستضافة جميع مباريات المسابقة القارية، بعد تصريح الرئيس ألبرتو فرنانديس الأسبوع الماضي بأن بلاده مستعدة لاستقبال النهائيات على أرضها على الرغم من تداعيات فيروس كورونا.

لكن الأرجنتين تمرّ بأصعب ظرف منذ بداية الجائحة، حيث ارتفع إجمالي عدد المصابين إلى 3.3 ملايين حالة إيجابية وأكثر من 70 ألف حالة وفاة.

ومن المقرر أن تنطلق البطولة في 13 يونيو مع لقاء يجمع بين الأرجنتين وتشيلي على ملعب مونومنتال في العاصمة الأرجنتينية.

وكان من المفترض أن تنظّم كولومبيا كوبا أميركا للمرة الثانية في تاريخها، وهي النسخة الأولى في تاريخ هذه البطولة العريقة التي تشهد تنظيماً ثنائياً. لكن منذ 28 أبريل الماضي، تشهد البلاد تظاهرات ضد الحكومة المحلية ومواجهات مع قوى الأمن سقط على إثرها أكثر من أربعين قتيلاً.

وعلى الرغم من سحب مشروع قانون الإصلاح الضريبي، إلاّ أن السخط استمرّ وتحوّل إلى احتجاج أوسع مناهض للحكومة، في بلد يعاني من عنف مستمر وصعوبات اقتصادية فاقمها تفشي فيروس كورونا.