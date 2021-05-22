الأهلي المصري.. «ملف طبي سوبر»!

القاهرة (د ب أ)

أكد الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري أنهم أرسلوا ملفاً طبياً كاملاً للفريق إلى الاتحاد الأفريقي «كاف» استعداداً لمباراة كأس السوبر الأفريقي، أمام نهضة بركان المغربي، المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل في قطر.

وقال الدكتور أبو عبلة في تصريحات للموقع الرسمي لناديه اليوم إن الملف يتضمن تقريراً مفصلاً عن كل لاعب من الناحية الطبية، وذلك بناء على طلب الاتحاد الأفريقي قبل خوض مباراة السوبر.

وأضاف أن حالة لاعب الوسط كريم نيدفيد مطمئنة، بعد مشاركته في جزء من تدريبات الفريق خلال الفترة الماضية، وسوف يحصل على وقت أكبر لتجهيزه في المران الجماعي بعد العودة من الدوحة.

وأوضح أن نيدفيد يشارك مع فريق الشباب بالنادي خلال تواجد الفريق في جنوب أفريقيا وقطر. ومن المقرر أن تغادر بعثة الأهلي جنوب أفريقيا إلى قطر غداً «الأحد» على أن يتخلل رحلة الفريق «ترانزيت» في أسوان للتزود بالوقود.

ويلعب الأهلي مباراة كأس السوبر بصفته بطلا لدوري أبطال أفريقيا في النسخة الماضية، فيما يلعب نهضة بركان بصفته بطلا لبطولة كأس الاتحاد الأفريقي «الكونفيدرالية».