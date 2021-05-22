الشارقة بطل كأس رئيس الدولة للكاراتيه

علي معالي (دبي)

توج نادي الشارقة بلقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة للكاراتيه «فرق رجال وسيدات كاتا وكوميتيه»، في ختام بطولات موسم 2020/ 2021، التي جرت على صالة نادي اتحاد كلباء، بمشاركة 7 أندية: الشارقة الرياضي للألعاب الفردية، والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، والشارقة لرياضة المرأة، والذيد واتحاد كلباء ودراجون سبورتس بعجمان والخليج الدولي بأبوظبي.

وفاز نادي الشارقة للألعاب الفردية بالمركز الأول في «كاتا سيدات»، وحل نادي الشارقة الرياضي للمرأة وصيفاً، ونادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس في المركز الثالث، ودراجون سبورتس الثالث مكرر.

وفي مسابقة كاتا رجال: توج نادي الشارقة للألعاب الفردية بالصدارة تلاه نادي الذيد، ثم نادي اتحاد كلباء، وفي الثالث المكرر نادي دراجون سبورتس. وفي مسابقة كوميتيه رجال: فاز نادي الشارقة للألعاب الفردية بالمركز الأول، تلاه اتحاد كلباء، وثم نادي الخليج الدولي، وفي الثالث مكرر الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس.

وعبر اللواء «م» ناصر ناصر عبد الرزاق الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، عن سعادته بالمستوى الذي ظهرت عليه بطولة ختام الموسم قائلاً: شاهدنا مستويات متميزة من اللاعبين واللاعبات على بساط البطولة، وسط إجراءات احترازية مميزة، مشيداً بالتنظيم المثالي من نادي اتحاد كلباء.

وأهدي اللواء الرزوقي، الميدالية الذهبية وشهادة التقدير من الاتحاد لكل من سعيد خلفان المزروعي والمهندس سليمان الهاجري تثميناً لجهودهما الجليلة والتعاون المثمر في سبيل إنجاح بطولات الكاراتيه، والتي كان لها أكبر الأثر في تحقيق الأهداف المنشودة، وحرص على حضور اليوم الختامي أعضاء مجلس إدارة الاتحاد وكافة اللجان العاملة به.