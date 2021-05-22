مقترح السعودية «المونديالي» يمنح الفيفا 10 مليارات دولار!

معتز الشامي (دبي)

شهد «كونجرس» الاتحاد الدولي لكرة القدم رقم 71، الذي عقد أمس عبر تقنية الاتصال المرئي، عدداً من الملفات المهمة التي تخص اللعبة وتطويرها بشكل كبير خلال المرحلة المقبلة وكان الاتحاد السعودي «نجم الجلسة» بمقترح مثير!

كشفت مصادر «الاتحاد الرياضي» في الفيفا عن وجود مؤشرات مالية إيجابية، فيما يخص مقترح الاتحاد السعودي لكرة القدم بإقامة كأس العالم كل عامين بدلاً من 4 أعوام، كما هو الوضع حالياً ما يزيد التنافسية بين الدول والمنتخبات، ويزيد أرباح التنظيم والاستضافة ويساهم في تطوير اللعبة.

المصادر كشفت أن الدراسات الأولية للمقترح تتحدث عن مضاعفة دخل «الفيفا» خلال الدورة الواحدة من أرباح تنظيم واستضافة المونديال إلى ما يصل لأكثر من 10 مليارات دولار كل 4 سنوات، بينما تدر البطولة بشكلها الحالي من 5.5 إلى 6.8 مليار دولار في الدورة الواحدة.

«فيفا» يتجه إلى تشكيل «لجنة مهام» تتولى ملف دراسة الجدوى الخاصة بإقامة المونديال كل عامين وفق المقترح الذي قدمه ياسر المسحل رئيس اتحاد الكرة السعودي وحظي بموافقة 166 اتحاداً حول العالم، بينما رفضه 22 اتحاداً أغلبها اتحادات أوروبية بحسب المصادر.

ويتوقع أن تعقد لجنة المهام في «الفيفا» سلسلة اجتماعات حول آلية جدولة مواعيد المونديال وفق المقترح السعودي خلال يونيو المقبل مع الإدارة القانونية يليها الشركات الراعية ثم القنوات الناقلة وأصحاب الحقوق التجارية، لأن الأمر يتطلب إعادة توقيع العديد من العقود.

وسيقام مونديال 2026 بمشاركة 48 منتخباً، وفي حال إقرار المقترح السعودي وفق الدراسة المقدمة سيكون التنفيذ بعد مونديال 2026 ما يعني عام 2028.

وتشير المصادر إلى أنه في حالة رغبة الشركات الراعية والقنوات الناقلة في التعجيل بتنفيذ المقترح ليقام ابتداء من 2024 سيتم طرح الأمر على «كونجرس 2022».

تبني جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي للمقترح السعودي وموافقة مجلس الفيفا على الإسراع في تطبيقه يعني استغلاله كبطاقة انتخابية لرئيس فيفا، الذي تنتهي ولايته في 2023 ويحتاج لمضاعفة الجهود لضمان الاستمرار لفترة «ثالثة» في ظل رغبة «اليويفا» في تقديم مرشح جديد!