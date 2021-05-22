حفل الافتتاح يدشن النسخة 13 لآسيوية «دلهي دبي» للملاكمة

دبي (الاتحاد)

تنطلق مساء غدٍ مراسم حفل افتتاح النسخة الـ 13 من بطولة آسيا للرجال والسيدات للملاكمة دلهي - دبي 2021، التي تستضيفها الدولة لأول مرة، وتستمر حتى 31 مايو الجاري، وينظمها الاتحادان الآسيوي والإماراتي للملاكمة، بالتعاون مع الاتحاد الهندي للملاكمة ومجلس دبي الرياضي، وتقام منافساتها في فندق لو ميريديان المطار بدبي.

وينتظر أن يلقي رئيس الاتحاد الدولي للملاكمة الروسي عمر كرملوف كلمة افتتاح البطولة، كما يشارك رئيس الاتحاد الدولي في التدريب الخاص مع أبرز اللاعبين المشاركين صباح اليوم، كما تعقد اللجنة المنظمة للبطولة ظهراً اجتماعاً فنياً بحضور الأجهزة الفنية للمنتخبات المشاركة في البطولة، ويتخلل الحدث إقامة عدة دورات تدريبية للحكام والمدربين الدوليين، كما سيتم عقد عدة اجتماعات للجان الدولية والآسيوية.

وأكد عمر الكندي مدير البطولة، أن حفل الافتتاح سيتضمن تقديم المنتخبات المشاركة وترديد قسم الرياضيين والحكام، كما سيتضمن الحفل تقديم فقرات متنوعة فنية مبهرة، وعرض فيلم عن أهم الأحداث الرياضية والبطولات التي نظمتها دبي، وسبقت بها جميع دول العالم خلال جائحة كوفيد 19.

وأضاف عمر الكندي: اكتمل وصول الوفود المشاركة في البطولة، من الملاكمين والمدربين والفنيين والحكام والإداريين والمشرفين من جميع المنتخبات ولجان عمل الاتحاد الآسيوي المشاركين في البطولة، حيث تواجدت فرق الاستقبال في مطارات دبي على مدار الساعة لاستقبالهم وإنهاء إجراءات دخولهم إلى أرض الدولة، حيث وصل عدد الملاكمين إلى 237 ملاكماً من 21 دولة آسيوية، ووصل عدد الحكام الذين سيديرون العملية التحكيمية في البطولة إلى 19 حكماً، فيما وصل عدد المندوبين الفنيين إلى 13 مندوباً.

وتنطلق مساء غدٍ منافسات البطولة التي تقام على الحلبة الرسمية التي شيدت بمواصفات عالمية في القاعة الرئيسية بالفندق، بعدما تم توفير فريق طبي من وزارة الصحة لإجراء الفحوصات الطبية ومسحة الأنف لجميع المشاركين والعاملين في البطولة، طوال فترة إقامتها للتأكيد من سلامة الجميع وتوفير الأجواء المناسبة لتقديم أفضل مستويات التنافس في البطولة، كما سيتم توفير سيارات إسعاف مجهزة بجانب صالة المنافسات.

وتعد هذه البطولة الأكبر في القارة الآسيوية، كما تعتبر المحطة الاستعدادية والأخيرة قبل التوجه لأولمبياد طوكيو 2021، حيث يعد الملاكمون الآسيويون في صدارة المرشحين لإحراز ما لا يقل عن 15 ميدالية أولمبية في مختلف أوزان الملاكمة، وتم وضع بروتوكول دقيق بنظام الفقاعة لضمان سلامة المشاركين وجميع المتواجدين في البطولة، وفق الإجراءات الاحترازية التي أصدرتها اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي.