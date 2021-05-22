فيرستابن يسبق هاميلتون في موناكو!

مونت كارلو (د ب أ)

سجل ماكس فيرستابن، سائق فريق ريد بول، أفضل زمن اليوم، في التجربة الحرة الثالثة الأخيرة لسباق جائزة موناكو الكبرى، المقرر إقامته غداً «الأحد» ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1، بينما جاء بطل العالم لويس هاميلتون سائق فريق مرسيدس في المركز السابع.

وتعود منافسات فورمولا-1 إلى موناكو بعد أن غاب السباق عن جدول بطولة العالم في الموسم الماضي بسبب جائحة فيروس كورنا المستجد. ويشهد سباق الغد حضور 7500 مشجع، حيث جرى السماح بحضور الجماهير بنسبة 40% من سعة المدرجات.

وحقق السائق الهولندي فيرستابن أفضل زمن للفة على مضمار مونت كارلو البالغ طوله 3337 متراً، مسجلاً دقيقة واحدة و294. 11 ثانية. وجاء في المركز الثاني، كارلوس ساينث سائق فيراري بفارق 047. 0 ثانية، وتلاه زميله تشارلز لوكلير في المركز الثالث.

واحتل فالتيري بوتاس سائق مرسيدس المركز الرابعة، بينما جاء زميله هاميلتون، المتوج ببطولة العالم سبع مرات، في المركز السابع.

واحتل سيرجيو بيريز سائق ريد بول المركز الخامس، وتلاه لاندو نوريس سائق مكلارين، بينما جاء في المراكز من الثامن إلى العاشر، كيمي رايكونن سائق ألفا روميو، وبيير جاسلي سائق ألفا توري، وسيبستيان فيتيل سائق أستون مارتين.

وتم رفع الرايات الحمراء على المضمار المقام في شوارع موناكو، لوقت قصير قبل 17 دقيقة من نهاية جولة التجارب، بعد أن اصطدم نيكولاس لطيفي سائق وليامز بسيارته بمركز سباحة، كما رفعت مجدداً قبيل النهاية بعد تعرض ميك شوماخر سائق فريق هاس لاصطدام قوي أحدث أضراراً كبيرة في سيارته.

وتقام التجارب الرسمية التأهيلية في وقت لاحق اليوم، ويتصدر هاميلتون الترتيب العام لفئة السائقين في بطولة العالم بفارق 14 نقطة أمام أقرب منافسيه فيرستابن الذي يتطلع إلى تحقيق الفوز غداً لتعزيز آماله في المنافسة على اللقب هذا الموسم.