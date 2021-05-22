حمدان بن محمد يوجه بتنظيم النسخة 30 من سباق القفال البحري

دبي (الاتحاد)

وجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بتنظيم سباق القفال للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً في نسخته رقم 30 وذلك استمراراً لرسالة ونهج مؤسس المهرجان الرياضي البحري التراثي، المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم طيب الله ثراه، والذي أطلق فكرة السباق عام 1991 وسعى لتطويرها والمحافظة عليها سنوياً طوال أكثر من ثلاثة عقود.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أن سباق القفال العريق، يمثل رسالة عظيمة إلى العالم تعبر عن مدى حب أهل دولة الإمارات لماضي الآباء والأجداد، الذين ارتبطوا بالبحر مصدر الخير والرزق الوفير، واعتزازاً بهذا الموروث العظيم والتاريخ العريق لشعوب المنطقة.

وقال سمو ولي عهد دبي: وجهنا باستمرار تنظيم هذه الملحمة التاريخية وفاءً لعطاء الرجال والحفاظ على إرث مؤسس السباق الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، ليتجدد اللقاء سنوياً من أجل المحافظة على هذا الحدث الكبير، وتكملة ما بدأه الشيخ حمدان بن راشد، الذي أعطى الكثير لهذا الحدث منذ بداياته وقام بتطويره عبر تحفيز المشاركين، ومن خلال المبادرات التي أسهمت في إشهار العديد من الفئات لتعكس مدى حبه وإيمانه بأهمية إحياء هذا التراث العريق.

ووجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم اللجنة المنظمة بنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، بالعمل على إنجاح الحدث المرتقب والعمل مع الشركاء من الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية والخاصة، لإنجاح السباق الكبير وتسهيل مهمة المشاركين من ملاك ونواخذة وبحارة، وتذليل كافة الصعاب ومراعاة كافة التعليمات واللوائح الخاصة بإجراءات الأمن والسلامة، وتطبيق كافة التوجيهات الصادرة من الجهات الصحية فيما يتعلق بالحد من انتشار جائحة كوفيد- 19.

يأتي هذا، فيما اعتمد نادي دبي الدولي للرياضات البحرية الفترة من 3 إلى 5 يونيو المقبل موعداً لإقامة السباق المرتقب والكبير.

ورفع أحمد سعيد بن مسحار رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، أسمى آيات الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد على توجيه سموه بتنظيم السباق واستمرار رسالته العظيمة.

وأضاف: اللجنة المنظمة ستعمل على تنفيذ توجيهات سمو ولي عهد دبي، بالتعاون مع الشركاء الإستراتيجيين لإنجاح التظاهرة المرتقبة في النسخة رقم 30، والتي تأتي متزامنة مع فعاليات «عام الخمسين» وأيضاً قبيل أشهر قليلة من انطلاقة «إكسبو دبي 2020»، والذي يجمع العالم في لؤلؤة الخليج لتعكس بذلك حجم الطموحات وتقدم رسالة عظيمة تدلل على حرص أهل الإمارات واهتمامهم بإحياء ماضي الآباء والأجداد.