31 خيلاً تتنافس على كؤوس «يوم الإمارات» في مراكش

مراكش (الاتحاد)

يحتضن مضمار مراكش في المملكة المغربية، عصر اليوم، ثلاثة سباقات، يتصدرها كأس المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، وسباق كأس الوثبة ستاليونز.

وتقام السباقات برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ضمن عرس الخيول العربية الأصيلة، والذي يجتذب 31 خيلاً، في يوم الإمارات - أبوظبي.

ويأتي تنظيم المهرجان، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، ودعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة.

ويسعى «استقبال» لمزرعة سيس، بإشراف رشيدي حسناوي، وبقيادة عبد الرحيم فاضل، للفوز كأس زايد «قوائم» لمسافة 1900 م، البالغة جائزته المالية 320.000 درهم مغربي، وتشارك فيه 11 خيلاً في سن 4 سنوات فما فوق.

ومن أقوي المرشحين للقب «ماركاني فال» لمزرعة فال، بإشراف فاطمي إيشارتي، وقيادة خالد ايبا، و«باسمون» لطارق منصور، بإشراف نفس المالك، وقيادة سعيد مهدي، و«تبارك البراق» لتالسي منير، بإشراف سمير فنان، وقيادة عمر لكجال.

وتشارك في كأس «أم الإمارات» لمسافة 1900 م، البالغة جائزته المالية 160.000 درهم مغربي، 15 خيلاً في سن أربع سنوات فما فوق، يتصدرها «خاطر بوزينيكا» لخالد بياد، بإشراف تيباري أضياف، وقيادة عزيز بيود.

وينافس على اللقب أيضاً «يوجورتا زيمور» لفهد صالح السيري، بإشراف عبد القادر زنون، وقيادة عمر لكجال، و«باهي الأطلس» لعمر ديساوي، بإشراف خالد فاضل، وقيادة الفارس عبد الرحيم فاضل.

وفي كأس الوثبة ستاليونز وبمشاركة 5 خيول، يطمح الجواد القوي «ريسكي فال» لمزرعة فال، بإشراف فاطمي إيشارتي، وقيادة خالد ايبا، لحصد لقب كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1600 متر، البالغة جائزته 70.000 درهم، والمخصص للخيول في سن ثلاث سنوات فقط.

وينافس أيضاً «أديم أطلس» لكمال ديساوي، بإشراف محمد المرتكي، وقيادة رشيد أميناي، و«أرامس دو جيون» ليوسف حور، بإشراف محسن اولدابو، وقيادة عمر لكجال.

ومن جهة أخري يستضيف مضمار كابنيللي بالعاصمة الإيطالية روما، فعاليات كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1600 متر، البالغة جائزته 11.000 يورو، بمشاركة 4 خيول عربية أصيلة في سن ثلاث سنوات فقط، يتصدرها «أنوي دوك» بقيادة أنطونيو فريزو.

وينافس على اللقب «الأول» بقيادة ماريو سانا، و«شلافيرت» بقيادة صمويل ديانا، و«دورجاك بيين» بقيادة فرانسيسكو ديتوري.