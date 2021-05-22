«بنك ياباني» يعارض إقامة أولمبياد طوكيو

طوكيو (د ب أ)

انضم الملياردير ماسايوشي سون، الرئيس التنفيذي ومؤسس مجموعة «سوفت بنك» اليابانية، إلى صفوف المعارضين لإقامة دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020)، والمقرر انطلاقها في 23 من يوليو المقبل، بعد تأجيلها من العام الماضي بسبب جائحة كورونا.

وبحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء، غرد سون عبر موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي، اليوم السبت:الآن، يريد أكثر من 80% من الناس تأجيل أولمبياد طوكيو، أو إلغاء الحدث. من سيدفع باتجاه إقامته؟ وبأي حق«. ويتسم قطب الأعمال بالجرأة والصراحة في الحديث.

وأوضحت وكالة الأنباء اليابانية «كيودو» أن تعليقات سون تأتي بعد ساعات من قول مسؤول بارز في اللجنة الأولمبية الدولية إنه يمكن إقامة الأولمبياد حتى لو استمرت حالة الطوارئ في العاصمة اليابانية بسبب الجائحة.

وتعرض منظمو الدورة الأولمبية لانتقادات شديدة بسبب الإصرار على إقامة الفعاليات الرياضية العالمية رغم الجائحة، في وقت تتعالى فيه أصوات المعارضين.