مورانت «الصغير» يعاقب «ووريرز» ببطاقة «البلاي أوف»





لوس أنجلوس (أ ف ب)

فاجأ ممفيس جريزليز ونجمه جا مورانت مضيفه جولدن ستايت ووريرز، وخطف منه البطاقة الأخيرة المؤهلة إلى الأدوار الإقصائية من دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، بفوزه عليه بعد التمديد 117-112.

وضرب ممفيس موعداً في الدور الأول من «البلاي أوف» مع يوتا جاز بطل المنطقة الغربية، بدءاً من الأحد في سولت لايك سيتي.

ولن تكون مهمة ممفيس سهلة في الدور الأول، كونه سيلاقي يوتا القوي مع نجميه دونوفان ميتشل ولاعب الارتكاز الفرنسي رودي جوبير.

لكن ممفيس خطف الأنظار بفضل تألق مورانت، أفضل لاعب صاعد الموسم الماضي. على ملعب تشايس سنتر في سان فرانسيسكو، سجّل مورانت 35 نقطة و6 متابعات و6 تمريرات حاسمة، بينها سلتان في الوقت الحاسم من التمديد أمام نجم جولدن ستايت الموزع ستيفن كوري.

قال مورانت نجم الأمسية: قاتلنا طوال الموسم من أجل التأهل، أريد تنفيذ هذا النوع من الرميات، هذه طريقة لعبي، أحب هذا الضغط.

ويملك جريزليز أصغر تشكيلة في «البلاي أوف» منذ عقد من الزمن. أضاف مورانت البالغ 21 عاماً: نعرف أننا فريق شاب، معنا بعض المخضرمين الذين يقودون الفريق. هذا أول تأهل لي إلى البلاي أوف، لكن بعض زملائنا شاركوا من قبل، سيضعوننا في أجواء التوقعات.

وحقق جريزليز فوزين في الملحق المؤهل إلى «البلاي أوف»، ليضمن المركز الثامن في منطقته الغربية. وكانت ثاني مواجهة بين الفريقين في غضون ستة أيام، وعوّض فيها مورانت أداءه العادي خلال الخسارة أمام جولدن ستايت 101-113.

وبرغم صمود جولدن ستايت وشجاعته فارضاً وقتاً إضافياً، إلا أن ممفيس وصل تقدمه إلى 17 نقطة قبل نهاية الربع الثاني، واستحق بطاقة التأهل. وإلى تألق مورانت، أضاف للفائز ديلون بروكس 14 نقطة وغرايسون ألن 12 نقطة.

وعن مواجهة يوتا في الدور الأول من «البلاي أوف»، قال مورانت: سيكون نزالاً قوياً هو أفضل فريق في الدوري، ويجب أن نلتزم بخطة المباراة. في المقابل، كان كوري الوحيد على مستوى المنافسة لدى الخاسر مسجلاً 39 نقطة، لكن معدّل تسجيله كان منخفضاً مع 13 محاولة ناجحة من أصل 28، كما خسر الكرة سبع مرات «تورن أوفر»، ما يعني أن دفاع ممفيس كان ناجعاً بمواجهته.

وبإقصائه عن المنافسة، سيتحسّر جولدن ستايت أكثر على السماح لليبرون جيمس نجم لوس أنجلوس ليكرز حامل اللقب بتسجيل سلة قاتلة في مباراته الأخيرة من الملحق الأربعاء (100-103)، ما حرمه بلوغ البلاي أوف.

قال كوري الذي قدّم فريقه مستوى مميزاً في نهاية الدور المنتظم بعد بداية بطيئة: كنا على بعد ربعين من الحلول في المركز السابع أو الثامن. وكوري هو أحد ثلاثة لاعبين مع الصربي نيكولا يوكيتش والكاميروني جويل إمبيد يتنافسون على جائزة أفضل لاعب في الموسم. تابع كوري: من المحبط أن نودّع بهذه الطريقة. كانت طريقة قاسية للانتهاء بعدما قدّمنا كل ما نملك.

ولدى الخاسر، سجّل أيضا درايموند جرين تريبل دابل مع 11 نقطة، 16 متابعة و10 تمريرات حاسمة. قال مدربه ستيف كير: أحببنا المشاركة في البلاي أوف وحاولنا خوض سلسلة ناجحة، من الواضح أن الخروج كان محبطاً بخسارة مباراتين.

تابع: شعرنا أننا سيطرنا على المباراة الأخيرة وخسرنا، ولم نسيطر على هذه المباراة، لكن كان بمقدورنا تحقيق الفوز. وكان جولدن ستايت الفريق الأقوى في السنوات الأخيرة في الدوري مع كوري ورفاقه، لكن رحيل بعض النجوم وإصابة آخرين أفقده سطوته على دوري «أن بي أيه».

ويأمل الفريق استعادة خدمات نجمه كلاي تومسون الموسم المقبل، بعد تعرضه لسلسلة إصابات محبطة، وهو يتعافى من قطع في وتر أخيل.

وفي الدور الأول من البلاي أوف ضمن المنطقة الشرقية، يلعب فيلادلفيا مع واشنطن، بروكلين مع بوسطن، ميلووكي مع ميامي ونيويورك مع أتلانتا.

وفي الغربية، يلعب يوتا مع ممفيس، فينيكس مع ليكرز، دنفر مع بورتلاند وكليبرز مع دالاس.