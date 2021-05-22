«الماسة البافارية» ليست للبيع!

برلين (د ب أ)

أعلن الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، كارل هاينز رومينيجه، أن نجم هجوم الفريق اللاعب البولندي الدولي روبرت ليفاندوفسكي ليس للبيع.

وذكرت بوابة «شبورت بوتسر» أن رومينيجه صرح للقسم الرياضي في بوابة

«فيرتوالنا بولاسكا» البولندية بأن ليفاندوفسكي لن يتم بيعه، ووكيله بياني تساهافي يعرف ذلك، لكن قل لي أنت: من يمكنه بيع لاعب قادر على إحراز 60 هدفاً في العام، وحصل على لقب أفضل لاعب في العالم وعمره 32 عاماً؟».

وأوضح رومينيجه أنه يرحب بتمديد عقد ليفاندوفسكي بشكل مبكر، وقال إن ليفاندوفسكي الذي يتمتع بحالة بدنية مدهشة يمكنه أن يلعب لمدة تتراوح بين 4 إلى 5 سنوات على أعلى مستوى، فلماذا لا تكون هذه المدة في بايرن ميونيخ؟ إن روبرت يشبه الماسة".

وفي ختام المقابلة، قال رومينيجه: عندي رجاء إليكم، من فضلكم قولوا لرئيس الوزراء البولندي إن روبرت ليفاندوفسكي هو حالياً أفضل سفير لبولندا.