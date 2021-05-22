مالابا «أيقونة النمور» بـ «الطاقة المتجددة»

فيصل النقبي (كلباء)

أثبتت صفقة التوجولي بينيل مالابا «31 عاماً» نجاحها الباهر في اتحاد كلباء، خلال الموسمين اللذين قضاهما مع «النمور» إلى الآن، محققاً أرقاماً هجومية جيدة، يكفي أنه سجل 25 هدفاً مع الفريق بواقع 12 هدفاً في الموسم الأول، و13 هدفاً في الثاني، وصنع مالابا هدفين في الموسم الأول، وهدفاً هذا الموسم.

وبعيداً عن أنه قوة هجومية مهمة للفريق، فإنه أيضاً يقوم بدور القائد، بعدما حمل «الشارة» في العديد من مباريات الموسم.

وأعلنت إدارة كلباء عن بقاء المهاجم الأول لموسم جديد مع الفريق، حيث أكد مالابا أنه سعيد بوجوده في النادي، وقال إنه يرغب في تسجيل المزيد من الأهداف بـ «القميص الأصفر»، وذلك من أجل مساعدة «النمور» على بلوغ أهدافه.

وأضاف «قضيت مواسم جيدة مع الفريق، وآمل بأن يكون الموسم المقبل أفضل، مع عودة الجماهير إلى المدرجات لأنها «ملح» كرة القدم.