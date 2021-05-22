سيناريوهات «يوم الحسم» في «الليجا»

رضا سليم (دبي)

يدخل الدوري الإسباني مساء اليوم «السبت» المرحلة 38 والأخيرة، وهو يوم الحسم الذي يشتد فيها الصراع على لقب الدوري بين قطبي العاصمة مدريد، حيث يشهد اليوم عدة سيناريوهات لحسم اللقب الذي يتنافس عليه أتلتيكو مدريد المتصدر برصيد 83 نقطة، وريال مدريد الوصيف برصيد 81 نقطة، وهو اللقب الذي سيظل في العاصمة مع ريال الطامح لإبقائه في خزائنه للعام الثاني، أو أتلتيكو الساعي لنقله إلى القسم الآخر من المدينة للمرّة الأولى منذ عام 2014 .

ويأتي السيناريو الأول في اتجاه أتلتيكو مدرب الذي يحتاج للفوز خارج ملعبه أمام بلد الوليد لحسم لقب البطولة، والسيناريو الثاني في حال التعادل أو الهزيمة، سينتظر أتلتيكو مدريد تعثر الريال مدريد في مباراته، بالتعادل أو الهزيمة أمام فياريال.

في الوقت نفسه ينتظر الريال تحقيق اللقب رقم 35 في مسيرته، والثاني على التوالي، بتعثر أتلتيكو مدريد، حيث يحتاج للفوز على فياريال، مقابل تعادل أو خسارة أتليتكو أمام بلد الوليد، بينما في حال تعادل أو هزيمة ريال مدريد سيخسر اللقب رسمياً.

وهناك سيناريو في حالة انتصار «الملكي» وتعادل أتلتيكو، يتساوى الفريقان برصيد 84 نقطة، ولكن اللقب يذهب إلى ريال مدريد، بفضل تفوقه على أتلتيكو في المواجهات المباشرة، وهي الحكم الفاصل في حال التساوي بالنقاط.

ولن تكون المهمة سهلة أمام المتنافسين على اللقب، نظراً للهدف الذي يسعى خلفه كل من منافسيهما، إذ إن أتلتيكو يحل على بلد الوليد وصيف القاع، الذي يأمل إنقاذ موسمه والبقاء في دوري الأضواء، فيما يستقبل ريال نظيره فياريال السابع الطامح للتأهل إلى الدوري الأوروبي «يوروبا ليج».

فيما ودع برشلونة، سباق اللقب قبل جولتين، بعد سلسلة من النتائج السيئة، آخرها كان الهزيمة على أرضه أمام سيلتا فيجو ويسعى «البارسا» في اليوم الأخير للحفاظ على مركزه الثالث، بالانتصار على إيبار لأن الخسارة وانتصار الرابع إشبيلية، سيعني تراجع النادي الكتالوني للمركز الرابع .



