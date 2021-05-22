جوارديولا: أجويرو «أسد الغابة»

لندن (د ب أ)

وصف جوسييب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، الغرائز القوية لسيرخيو أجويرو مهاجم الفريق بغرائز «أسد في الغابة».

ويتأهب المهاجم الأرجنتيني أجويرو للرحيل عن صفوف مانشستر سيتي، بعدما تصدر قائمة أبرز هدافي الفريق عبر التاريخ برصيد 258 هدفاً.

ويستعد أجويرو للظهور الأخير له مع الفريق على ملعب «الاتحاد» معقل مانشستر سيتي، عندما يستضيف إيفرتون اليوم في المرحلة الأخيرة من الدوري الإنجليزي.

ويترك أجويرو «32 عاماً» نادي مانشستر سيتي بنهاية الموسم الحالي بعد عقد من التألق مع الفريق أحرز خلاله 12 لقباً، من بينها خمسة ألقاب في الدوري الإنجليزي.

وقال جوارديولا عن أجويرو في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا»: «عندما يكون جاهزاً، يكون نجماً بارزاً مثلما كان روماريو في المنتخب البرازيلي، شخص في خمسة أمتار يكون مثل الأسد في الغابة، ويقوم بخطوات تقتل منافسيه».

وأضاف: «لديه هذه القدرات، ولكن أبرز إمكانياته هي الحساسية الفريدة على المرمى. هدفه الأخير في مرمى كريستال بالاس، حدد إمكانيات سيرخيو أجويرو تماماً، يحتاج إلى السيطرة على الكرة ثم خطوتين أو ثلاث خطوات، يا له من لاعب سريع، ثم إمكانية هز الشباك».

وأضاف: «سيلعب حتى سن الخامسة والثلاثين أو الأربعين، وسيسجل دائماً الأهداف، هذا يعتمد على حالته البدنية، عندما يكون بحال جيدة، يمكنه أن يفعل ما يريده».

وكانت المشكلة الرئيسية لأجويرو هي مشاكل اللياقة البدنية التي أفسدت موسمه الأخير مع النادي.

وخاض أجويرو ثماني مباريات فقط ضمن التشكيلة الأساسية للفريق وسجل أربعة أهداف فقط هذا الموسم.

وحتى الآن، وبعد أن غاب عن آخر مباراتين، لا يزال هناك بعض الشكوك حول مدى قدرته على المشاركة في مباراة إيفرتون، ولكن جوارديولا يتوقع أن يلعب دوراً ما.

وإذا شارك أجويرو في المباراة، سيحظى بوداع من نحو عشرة آلاف من المشجعين سيتواجدون في المدرجات.

وقال جوارديولا: «سيلعب أجويرو طالما كان قادراً على اللعب، كان مصاباً وتدرب في هذين اليومين فقط، وكانت تدريبات جزئية، ولهذا، سنقرر موقفه».