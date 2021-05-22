ريجيكامب.. نهاية المهمة!



جدة (د ب أ)

ذكر تقرير إخباري أن إدارة نادي الأهلي السعودي، قررت عدم التجديد مع الروماني لاورينتو ريجيكامب مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بعد نهاية الموسم الجاري.

وذكرت صحيفة «الرياضية» السعودية أن مصادر خاصة، كشفت لها أن قرار إدارة النادي بعدم التجديد مع المدرب، يأتي بسبب النتائج والمستويات السيئة للفريق في الفترة الأخيرة.

وكان الأهلي قد تعاقد مع ريجيكامب لمدة ثلاثة أشهر خلفاً للمدرب الصربي فلادان ميلويفيتش، وأشارت المصادر إلى وجود مجموعة من أسماء المدربين تم طرحها على طاولة إدارة الأهلي وسيتم فتح باب المفاوضات مع عدد منهم لقيادة الفريق في الموسم المقبل.

وأضافت أن قرار الاستغناء عن ريجيكامب جاء بعد مشاورات بين موسى المحياني المدير التنفيذي للفريق الأول وماجد النفيعي رئيس النادي.

ويحتل الأهلي المركز الثامن في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين «دوري المحترفين السعودي» برصيد 38 نقطة حصدها خلال 28 مباراة.