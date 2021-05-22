هكذا وصف سانتوس «الدون»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

أبدى فرناندو سانتوس المدير الفني لمنتخب البرتغال سعادته باستمرار اعتماده على النجم الكبير كريستيانو رونالدو، رغم تجاوزه 36 عاماً، مشيراً إلى أنه ما زال قادراً على التألق والإجادة وتسجيل الأهداف، فضلاً عن ما يتمتع به من طموح كبير.

ويسعى منتخب البرتغال، بعد 5 سنوات من فوزه ببطولة كأس الأمم الأوروبية الأخيرة «يورو2016»، للدفاع عن لقبه ومازال مرشحاً بقوة للوصول إلى المباراة النهائية في «يورو2020»، التي تقام من 11يونيو إلى 11 يوليو المقبلين.

وواصل سانتوس تصريحاته بشأن «الدون»، وقال: من الصعب دائماً معرفة ما يمكن أن يحدث مع رونالدو، إنه ماكينة أهداف لا تهدأ ولا تمل، يعتني بنفسه جيداً على كافة المستويات، كما لوكان عداءً حقيقياً.

ورداً على سؤال بشأن بطولة «يورو 2024»، ومدى إمكانية مشاركة رونالدو فيها، قال سانتوس: لا أعرف، ومن الصعب التكهن من الآن، بما إذا كان سيشارك فيها من عدمه، فالأمر يتوقف على شخصه، ومدى جاهزيته ودوافعه، وعوامل أخرى كثيرة تحكم هذا الأمر. وأضاف: الأوقع أن نتحدث عن «مونديال 2022» فهو الأقرب، وأعتقد أن رونالدو سيكون موجوداً فيه، هذا أمر مؤكد.

يذكر أن رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي مازال يتصدر ترتيب هدافي «الكالشيو» قبل جولة واحدة من نهايته، وأسهم في فوز فريقه بكأس إيطاليا، بعد التغلب على أتلاتنا 2-1، وما زال يمثل خطراً شديداً على دفاعات الفرق المنافسة، وهو ما تؤكده أرقامه القياسية وإحصائياته، التي وضعته بين أهم المهاجمين في أوروبا.