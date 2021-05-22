جنابري «جلد الذات» !

أنور إبراهيم (القاهرة)

اعترف الجناح الدولي الألماني سيرجي جنابري «25 عاماً» لاعب بايرن ميونيخ، بأن الموسم كان مخيباً للآمال بالنسبة له، سواء على المستوى الشخصي أوعلى الفريق بأكمله، مؤكداً أنه غير راضٍ عن نفسه.

ويعتبر جنابري أحد أفضل الأجنحة في أوروبا، ولكنه اختفى كثيراً خلال الأشهر الأخيرة بسبب الإصابة، ما جعله غير مقتنع بما حققه هذا الموسم، وقال في حوار لموقع جول العالمي بنسخته الفرنسية،: أريد أن أحسن أرقامي، لأنني كنت سيئ الحظ جداً عندما أضعت العديد من الفرص في مباريات عدة هذا الموسم.

وأضاف: بعد كل البطولات التي حصلنا عليها الموسم الماضي، ما زالت أرغب شخصياً في الفوز مجدداً، مشيراً إلى خيبة أمله الشديدة لخروج فريقه من دور الثمانية لدوري الأبطال «الشامبيونزليج»، حيث لم يشارك هو والبولندي روبرت ليفاندوفسكي بسبب الإصابة.

ولعب جنابري دوراً مهماً في فوز البايرن في الموسم الماضي بالثلاثية التاريخية «البوندسليجا، كأس ألمانيا، الشامبيونزليج» تحت قيادة هانسي فليك المدرب الذي سيغادر «البافاري» بنهاية الموسم، في طريقه لتدريب منتخب «المانشافت» الألماني.

وسجل جنابري وقتها 23 هدفاً، وصنع 14 هدفاً في 46 مباراة لعبها بمختلف المسابقات، أما هذا الموسم فقد لعب جنابري 37 مباراة سجل خلالها 10أهداف فقط.

وعندم سئل عن جوليان ناجلسمان «33 عاماً» المدير الفني لفريق لايبزج، والذي سيتولى قيادة البايرن اعتباراً من أول يوليو المقبل، قال جنابري: إنني أعرفه جيداً وسبق لي أن تدربت تحت قيادته، عندما كنت معاراً لهوفينهايم في بداية مسيرتي الكروية، وكان هو مدرباً لهذا الفريق منذ عام 2016.

وأضاف: من المؤكد أنه الشخص المناسب والنموذجي لقيادة البايرن في تلك المرحلة، وناجلسمان هو الذي أقنعني باللعب لهوفينهايم، واستفدت منه كثيراً وقتها.

وقال: أعتقد أن صغر سنه سيكون مفيداً للفريق، لما يتمتع به من نشاط وديناميكية، ولكونه يهتم بالتفاصيل الصغيرة، خاصة في الناحية التكتيكية، فضلاً عن أنه يملك دوافع قوية لتحقيق الفوز، ويبذل دوماً 100% من جهده لخدمة الفريق، وعلاقتي به طيبة، ونحن متفاهمان لأنني من النوعية التي تقدم أقصى ما لديها من أجل الفريق.

واختتم كلامه بقوله: بأمانة.. ناجلسمان مدرب قادر على تحسين مستوى اللاعبين، وأنا سعيد بالعمل من جديد تحت قيادته.