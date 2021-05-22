بنزيمة.. كرة ذهبية ومكافأة!



أنور إبراهيم (القاهرة)

على هامش حصوله على جائزة الكرة الذهبية لمجلة «أونز مونديال» الفرنسية الشهرية عن موسم 2020-2021، تحدث النجم الدولي الفرنسي كريم بنزيمة لاعب ريال مدريد، للمرة الأولى، عن عودته إلى منتخب بلاده وقال: كنت أنتظر بفارغ الصبر هذه الخطوة، لأنني كنت تواقاً لارتداء قميص «الديوك» مجدداً.

وعندما سألته المجلة عن شعوره بعد الاستدعاء المفاجئ لقائمة منتخب بلاده التي تشارك في بطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو2020»، بداية من 11 يونيو المقبل، قال بنزيمة هداف النادي الملكي: بالطبع سعيد، بل أكثر من مجرد سعيد، إنه فخر لي ولحظة فارقة في مسيرتي.

وأضاف: اشتغلت على نفسي جيداً، ولم أستسلم أو أفقد الأمل، ولم يصيبني اليأس أبداً، وفى نهاية المطاف حصلت على المكافأة وعدت لمنتخب بلادي.

وقال بنزيمة «33 عاماً»: أتلهف على الذهاب إلى معسكر المنتخب وأتعجل التدريبات وبدء المباريات، وأنتظر بشغف انطلاق بطولة «يورو 2020»، ومنذ 3 سنوات ومستواي في صعود مستمر، ولم أتوقف عن تحسين وتطوير أدائي.

وفي الوقت نفسه رفض بنزيمة أن يدعي أنه أفضل من هذا اللاعب أو ذاك، أو أنه أفضل لاعب في العالم، وإنما اكتفى بالقول: أحاول في كل مباراة أن أقدم أفضل ما عندي وأن أبتكر أشياء جديدة على أرض الملعب، وهذا أمر مهم في نادٍ رائع مثل ريال مدريد.

وأشاد بنزيمة بمنتخب بلاده وقال إنه يضم نخبة من أفضل نجوم العالم، وجميعهم موهوبون وقال: أنا متلهف للعب للمنتخب مثلهم تماماً.

يذكر أن بنزيمة تقدم في ترتيب جائزة «أونز مونديال» على كل من الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونيخ على التوالي، وإنه يخلف السنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول والفائز بهذه الجائزة في الموسم الماضي 2019-2020.