الإصابة تحرم «الأبيض» من جهود علي صالح



معتز الشامي (دبي)

قرر الجهاز الفني للمنتخب بقيادة الهولندي مارفيك، استبعاد علي صالح لاعب الوصل، من قائمة «الأبيض»، في معسكر دبي، استعداداً للتصفيات الآسيوية المشتركة، من 3 وحتى 15 يونيو المقبل، وذلك لظروف الإصابة في «العضلة الخلفية»، وحاجته إلى العلاج والراحة.

وفضل مارفيك استكمال المعسكر بنفس القائمة من دون أي إضافات أو أي استدعاء للاعبين جدد، حيث إن عقد «الأبيض» اكتمل الخميس الماضي، بعد التحاق لاعبي شباب الأهلي والنصر والوحدة، وعددهم 12 لاعباً للمعسكر، ويستعد المنتخب لخوض تجربة دولية أمام الأردن يوم الاثنين المقبل، باستاد شباب الأهلي.

وتضم القائمة النهائية 27 لاعباً، بعد استبعاد علي صالح، ويتوافر أكثر من 6 لاعبين، يمكنهم شغل مركز «الجناح» لتعويض غياب صالح الذي شعر بآلام في العضلة الخلفية، وتقرر استبعاده بعد إخضاعه للكشف الطبي والفحص اللازم.

وأصبحت القائمة تضم علي خصيف، فهد الظنحاني، محمد الشامسي، عادل الحوسني، بندر الأحبابي، شاهين عبدالرحمن، وليد عباس، محمود خميس، محمد برغش، خليفة الحمادي، حسن المحرمي، يوسف جابر، محمد العطاس، علي سالمين، عبدالله رمضان، عبدالله النقبي، ماجد حسن، عبدالله حمد، فابيو دي ليما، خلفان مبارك، كايو كانيدو، خليل الحمادي، طحنون الزعابي، حارب عبدالله سهيل، محمد جمعة عيد، علي مبخوت وسبيستيان تيجالي.