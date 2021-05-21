«الفيفا» يدعم مقترح السعودية بإقامة المونديال كل عامين



مانشستر (رويترز)

يجري الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» دراسة جدوى بشأن إقامة كأس العالم للرجال والسيدات كل عامين، بعد دعم اقتراح بذلك خلال اجتماعه السنوي، اليوم «الجمعة»، وتقام البطولتان كل أربعة أعوام، لكن الاتحاد السعودي لكرة القدم تقدم باقتراح لدارسة تأثير إقامة البطولتين كل عامين.

وقال ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي: نعتقد أن مستقبل كرة القدم يمر بمنعطف حاسم، تفاقمت المشاكل العديدة التي تواجه كرة القدم الآن بسبب جائحة «كوفيد-19».

وأضاف «حان الوقت لمراجعة كيفية تنظيم اللعبة عالمياً، والتفكير في الأفضل لمستقبل رياضتنا، يجب أن يشمل ذلك ما إذا كان إقامة كأس العالم كل أربع سنوات، هو الأساس الأمثل لكيفية إدارة كرة القدم من الناحيتين التنافسية والتجارية».

ووصف جياني إنفانتينو رئيس «الفيفا» الاقتراح السعودي بأنه «بليغ ومفصل»، حيث صوت 166 اتحاداً محلياً لمصلحته مقابل 22 صوتاً ضده، وقال إنفانتينو إن الدراسة ستبحث أنظمة التصفيات المؤهلة للبطولات.