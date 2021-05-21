«مهرجان دلما» يعزز نجاحات الدورة الرابعة بالدراجات الهوائية

منطقة الظفرة (وام)

واصل مهرجان دلما التاريخي فعالياته تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، بتنظيم من لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي وبالتعاون مع نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت وذلك بجزيرة دلما في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي.

وبلغت مسافة السباق 7000 متر انطلاقاً من كورنيش جزيرة دلما قرب الطريق الدائري مروراً بالطبيعة الخلابة التي تمتاز بها الجزيرة وصولاً إلى مطار جزيرة دلما.

وأسفرت نتائج سباق الجري الذي أقيم اليوم بمشاركة نحو 77 متسابقاً من مختلف الجنسيات وسط إجراءات احترازية بالتنسيق مع الجهات المعنية، عن فوز صالح عيسى علي علي بوهندي بالمركز الأول، وحل ثانياً عبيد حمد المزروعي فيما جاء عبد العزيز أحمد علي جاسم ثالثاً، ورابعاً حل سعود جمعة جاسم وعبدالله موسى علي الحمادي بالمر؛ز الخامس وإبراهيم خليل الحمادي سادساً وسابعاً محمود أحمد محمود الحوسني والمركز الثامن لهاني عكرمة أحمد وياسين يوسف علي الحمادي تاسعاً، والمركز العاشر أحمد خليل ابراهيم الحمادي.

وحضر التتويج عبدالله بطي القبيسي مدير إدارة الفعاليات والاتصال في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، ومحمد أحمد البادي مدير الإدارة البحرية لموانئ منطقة الظفرة بموانئ أبوظبي.

فيما انطلقت اليوم كذلك تصفيات سباق التجديف على اللوح الواقف وذلك وسط مشاركة واسعة محلية ودولية، على أن يقام السباق النهائي اليوم على شواطئ جزيرة دلما، و خصصت اللجنة المنظمة لمهرجان دلما التاريخي 20 جائزة قيمة موزعة على المراكز العشرين الأولى في السباق.

جدير بالذكر أن الدورة الرابعة من مهرجان دلما التاريخي تشهد خمس مسابقات بحرية تراثية وحديثة، وهي سباق دلما للمسافات الطويلة للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، ومسابقة الصيد بالسنارة، وسباق دلما للتجديف على اللوح الواقف بالإضافة إلى سباق الجري وسباق الدراجات الهوائية.

و يتم خلال السباقات تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بالتنسيق مع الجهات المعنية للوقاية من فيروس"كورونا" لحماية صحة المشاركين و العاملين، وتحظى الدورة الرابعة بدعم ورعاية عدد من الجهات الحكومية والخاصة، التي تسعى إلى تحقيق رؤية القيادة الرشيدة فيما يتعلق بالحفاظ على الموروث الشعبي وإحياء التراث الإماراتي، وفي مقدمتها ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، والشريك الاستراتيجي شركة بترول أبوظبي الوطنية، وموانئ أبوظبي، والمسعود للسيارات، وأبوظبي البحرية، وراعي التواصل الاجتماعي ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية " نواة للطاقة، وبراكة الأولى"، والداعمين "مجلس أبوظبي الرياضي، وجهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل - أبوظبي، وشرطة أبوظبي، دائرة البلديات والنقل وبلدية منطقة الظفرة، وقناة بينونة، ونادي أبوظبي الدولي للرياضات البحري، وجمعية دلما التعاونية"، والشريك الإعلامي الرسمي "قناة ياس".