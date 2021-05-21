موقف غريب.. كومان يطلب الاستمرار والاحترام!

مدريد (أ ف ب)

أكد المدرب الهولندي لنادي برشلونة الإسباني لكرة القدم رونالد كومان أنه يرغب في الاستمرار في تدريب النادي الكتالوني الموسم المقبل، على الرغم من النتائج المتباينة المحققة هذا الموسم وخروجه من صراع المنافسة على لقب «الليجا» والاكتفاء بكأس الملك.

وقال كومان، المهدّد بالإقالة من منصبه، في مؤتمر صحفي عشية مواجهة مضيفه إيبار في المرحلة الأخيرة من الدوري من دون نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي: لم أتحدث بعد مع الرئيس، قلنا أننا سنناقش بعد نهاية الموسم، من المحتمل أن نتحدث بعد المباراة غدًا، سنرى، أخبرته أنني أريد الاستمرار والبقاء حتى نهاية عقدي في إشارة إلى تعاقده مع النادي الكتالوني حتى 30 يونيو 2022.

وأضاف: أفهم أن هناك شكوكًا حول مستقبلي بعد النتائج الأخيرة، لقد كنت صريحا دائمًا، لقد كنت المتحدث الوحيد باسم النادي لفترة طويلة هذا الموسم، نحن بحاجة إلى مزيد من التواصل.

وتابع كومان الذي يواجه انتقادات لاذعة من وسائل الإعلام الكتالونية التي تشير إلى أن الرئيس الجديد جوان لابورتا يرغب في تغييره: علينا احترام المدرب واللاعبين أكثر، أتفهم أن اللاعبين متأثرون، لأنهم لا يستحقون المعاملة التي تلقوها في الصحافة في الأيام الأخيرة، فهم يستحقون المزيد من الاحترام.

واستخلص كومان حصيلة واضحة لموسمه الأول على رأس الجهاز الفني بقوله: لقد فزنا بلقب كأس الملك، كنا في المعركة للفوز بالدوري الإسباني حتى آخر مباراتين، نحن حزينون لأن هناك بضع مباريات لم نكن فيها بمستوانا لكن بشكل عام مع كل المشاكل التي واجهتنا، فإن موسمنا ليس سيئاً، إنه ليس جيداً جداً أيضاً لكنه بالنسبة لي «مضبوط»، مشيراً إلى أنه يعرف كيف ينتقد نفسه.