«سيدات الوحدة» و«بالمز».. البصمة الأولى في كأس الجو جيتسو

أبوظبي (الاتحاد)

تصدرت أكاديمية الوحدة للجو جيتسو المجموعة الأولى، من منافسات الكبار بالجولة الأولى من كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجو جيتسو، التي أقيمت اليوم في «جو جيتسو أرينا» بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي، وحلت أكاديمية الجزيرة في المركز الثاني والظفرة ثالثة. وفي المجموعة الثانية جاءت أكاديمية بالمز الرياضية «فريق 777» في المركز الأول، وأكاديمية العين في المركز الثاني، والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس في المركز الثالث. وأقيمت البطولة وسط أجواء حماسية حيث استهل اليوم الأول من الجولة الأولى بمنافسات السيدات في أول مشاركة لهن في هذه البطولة، حيث قدمن أداءً رائعاً وممتعاً على البساط، بعدما شهدت الجولة الأولى من البطولة مشاركة واسعة للاعبات الأندية والأكاديميات من داخل الدولة من مختلف الأوزان ضمن فئات الناشئات «تحت 16 عاماً»، والشابات «تحت 18 عاماً» والكبار «فوق 18 عاماً».وحل نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس في المركز الأول على صعيد فئة الشابات دون 18 عاماً، وجاء العين ثانياً وبالمز الرياضية ثالثاً. وعلى صعيد فئة الناشئات تصدرت أكاديمية الوحدة للجو جيتسو المجموعة الأولى، وحل الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس في المركز الثاني، والظفرة ثالثاً، وفي المجموعة الثانية حلت أكاديمية بالمز الرياضية – فريق 777 في المركز الأول، وأكاديمية الجزيرة في المركز الثاني، والعين في المركز الثالث. وتقام البطولة وسط إجراءات احترازية صارمة، ووفقاً للبروتوكول الصحي المعتمد لضمان سلامة اللاعبين المشاركين، وهو ما ينطبق على ما مضي من بطولات، حيث تأتي الجولة الافتتاحية لكأس رئيس الدولة في أعقاب ختام الجولات الثلاث من دوري نائب رئيس الدولة ودوري أم الإمارات. وأشاد يوسف البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الجو جيتسو بقوة أداء الفتيات، وقال أن رؤية الاتحاد في إضافة فئة السيدات أثبتت جدارتها، لا سيما أنها تنعكس بشكل إيجابي على جهود تطوير هذه الرياضة في الدولة والارتقاء بها، ما يعزز مكانة الإمارات كموطن للجو جيتسو ومنجم للمواهب. وأضاف: بطولة كأس رئيس الدولة للجو جيتسو تساهم في تحفيز المنافسة بين الأندية، حيث تمنح جميع اللاعبين واللاعبات المسجلين فرصة المشاركة في أهم بطولة محلية وذات رمزية كبيرة لدى مجتمع الإمارات. وتابع البطران: البطولة تستهدف استكشاف المزيد من المهارات والمواهب الإماراتية القادرة على تمثيل المنتخبات الوطنية، بهدف رعايتهم وإعدادهم للمرحلة المقبلة المليئة بالأحداث والفعاليات، مضيفاً: البطولة ساهمت في تطور اللعبة شكلاً ومضموناً، بما ينسجم مع خطط الاتحاد الرامية إلى دفع المجتمع نحو تبني هذه الرياضة القيمة لتصبح أسلوب حياة. بدوره قال مبارك المنهالي مدير الإدارة الفنية في اتحاد الجو جيتسو أن بطولة كأس رئيس الدولة هذا الموسم، أدخل إليها مجموعة من التحسينات الفنية التي تساهم في تعزيز جودتها وتنافسيتها. ويشكّل استحداث فئة السيدات خطوة مهمة في رحلة تطوير البطولة واستقطابها لأجود المواهب. وأضاف: أثبتت لاعبات الإمارات تمتعهن بالمهارات المطلوبة للصعود إلى منصات التتويج، مع حرص الاتحاد على توفير البيئة المناسبة لتطور بنات الوطن، مما يمهد لاكتشافات جديدة على صعيد المواهب النسائية. من ناحية أخرى، تنطلق صباح اليوم منافسات الرجال الذين يمثلون 16 نادياً وأكاديمية على مستوى الدولة، حيث تمّهد هذه الجولة الطريق أمام الأندية للتأهل إلى مراحل متقدمة من البطولة، ومضاعفة فرصها للانتقال إلى الجولات النهائية من الكأس الغالية.