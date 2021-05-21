كبير «مستشاري كورونا» يطلب تحديد مصير أولمبياد طوكيو!

طوكيو (د ب أ)

طالب كبير مستشاري اليابان لفيروس كورونا، اليوم، اللجنة الأولمبية الدولية والمنظمين المحليين لأولمبياد طوكيو أن يحددوا ما إذا كانوا سينظمون دورة الألعاب الصيفية بعد دراسة كيفية تأثير دورة الألعاب على كاهل الأنظمة الصحية في البلاد.

وقال شيجيرو أومي، الذي يرأس اللجنة الاستشارية الحكومية لفيروس كورونا في اجتماع لجنة مجلس النواب إن اللجنة الأولمبية الدولية واللجنة المنظمة للأولمبياد: بالتأكيد عليهم مسؤولية اتخاذ القرار، وقال: لا يمكن اتخاذ القرار في اللحظة الأخيرة.

وقالت سايكو هاشيموتو رئيسة اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو إنهم بالفعل قرروا إقامة الأولمبياد خلال الفترة من 23 يوليو إلى 8 أغسطس المقبلين. وتضغط اللجنة الأولمبية الدولية واللجنة المحلية المنظمة لإقامة دورة الألعاب رغم المعارضة الكبيرة في اليابان وسط جائحة كورونا.

وأضافت اليابان، اليوم، محافظة أوكيناوا الجنوبية إلى حالة الطوارئ الحالية بسبب فيروس كورونا، مما رفع العدد الإجمالي للمناطق الخاضعة للإجراء إلى 10 بما في ذلك طوكيو.

وبسؤاله عما إذا كانت الأولمبياد ستقام حتى تحت حالة الطوارئ، قال جون كواتس رئيس لجنة التنسيق لأولمبياد طوكيو 2020: نعم.

