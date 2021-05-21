اتحاد الكرة يعمم تعديلات اللوائح قبل «عمومية يونيو»

معتز الشامي (دبي)

يعتزم اتحاد الكرة تعميم التعديلات المقترحة على اللوائح والقوانين والنظام الأساسي على الأندية، والذي قامت به لجنة تنقيح اللوائح برئاسة يوسف حسين نائب رئيس الاتحاد، وتضمنت كافة قوانين ولوائح الاتحاد، بما فيها النظام الأساسي وبعض مواده، وذلك لمنح الأندية الفرصة لإرسال أي مقترحات إضافية أو تعديلات أخرى، قبل تحديد موعد الجمعية العمومية العادية، والمتوقع لها يونيو المقبل، وتشهد عرض موازنة العام الجديد لاعتمادها.

وكشفت مصادر الاتحاد عن أبرز التعديلات المتوقعة، والتي تتعلق بتطبيق نظام الاعتراض على قرارات الحكم في كأس رئيس الدولة، حيث تطبق الآن في مباريات الدوري فقط، بالإضافة إلى وجود مقترح لبعض الأندية تطالب بإلغاء البطاقات الصفراء قبل المباراة النهائية للبطولة.

وتقترح التعديلات الجديدة تغيير نظام «التقاضي الرياضي»، وإعلان لائحة إجراءات تُسهل نظر القضايا بين «الانضباط» و«الاستئناف»، وتقلص مدة نظرها إلى «زمن قياسي».

وعلى الجانب الآخر، تعقد رابطة المحترفين برئاسة عبد الله ناصر الجنيبي اجتماع الجمعية العمومية للأندية المحترفة على هامش «عمومية» اتحاد الكرة، وينتظر أن تشهد طرح بعض المشاريع والبرامج، مع إجراء تعديلات طفيفة على بعض اللوائح.