«فرسان الإمارات».. طموحات وإنجازات في مونديال القدرة

توسكانا (الاتحاد)

يتطلع فرسان الإمارات إلى الفوز بلقب بطولة كأس العالم للقدرة والتحمل، التي تستضيفها مدينة بيزا في إقليم توسكانا بإيطاليا غداً «السبت»، ويسعى أبناء الدولة إلى معانقة المجد في المونديال، الذي يشهد مشاركة أكثر من 80 فارساً وفارسة يمثلون 32 دولة.

وينطلق السباق في الساعة السابعة صباحاً بتوقيت إيطاليا «التاسعة بتوقيت الإمارات»، ويمتد لمسافة 160 كلم، ويقام تحت إشراف الاتحاد الدولي وبرعاية شركة «لونجين».

ويعتبر منتخب الإمارات المرشح الأقوى لنيل اللقب في فئتي الفردي والفرق، خاصة أن الإمارات تملك سجلاً حافلاً في تاريخ سباقات العالم للقدرة، وحققت العديد من الألقاب والبطولات، أبرزها الإنجاز العالمي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، «رعاه الله»، بتتويج سموه بطلاً لكأس العالم للقدرة عام 2012 في إنجلترا ونيل ذهبية الفردي، بعد أن قاد أيضاً فرسان الإمارات للفوز بذهبية الفرق، إضافة إلى فوز سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بلقب مونديال 2014 في نورماندي بفرنسا، وتحقيق سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، لقب مونديال 2002 في خيريز بإسبانيا، حيث يعتبر سموه أصغر فارس يحقق لقب المونديال.

كما يملك فرسان الإمارات سجل ناصع بالإنجازات، ويعتبر الفارس الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم من أبرز الفرسان في تاريخ مشاركات الإمارات، حيث نال لقب بطولة أوروبا للقدرة في التشيك 2013، وذهبيتي الفرق في مونديالي كنتاكي 2010 بأميركا وإنجلترا 2012، كما احتل مركز الوصيف في البطولة ذاتها في فئة الفردي.

ويتقدم كوكبة فرسان الإمارات في سباق اليوم، الشيخ حمد بن دلموك آل مكتوم، الذي يمتطي صهوة الفرس «آغات دي غزال»، وعبدالله غانم المري على صهوة «يولمي دى فريهو»، وسالم حمد ملهوف الكتبي الذي يقود الفرس «هالة»، وسالم سعيد العويسي ويقود الجواد «كاستليبار كادابرا».

وأكد الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم رئيس مجلس إدارة نادي دبي للفروسية، أن منتخبنا يعتبر رقماً صعباً في سباقات القدرة والتحمل، ولديه الخبرة الكافية لمواصلة التميز والريادة، خاصة في ظل الدعم اللا محدود والمتابعة والاهتمام من القيادة الرشيدة، مبدياً تفاؤله حيال مشاركة فرسان الإمارات في التحدي العالمي وقدرتهم على مواصلة تحقيق الإنجازات في سماء العالمية.

وأشار الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، إلى أن طموح فرسان الإمارات هو المركز الأول دائماً في مختلف البطولات، خاصة بعد أن سطر فرساننا أروع الإنجازات بحروف من ذهب في السنوات الماضية، مما جعلهم محط أنظار العالم في مختلف الاستحقاقات الدولية، متمنياً كل التوفيق لمنتخبنا الوطني في مشوارهم العالمي اليوم. أبرز المنافسين.

وأقامت اللجنة المنظمة حفل افتتاح أنيق في قلب مدينة بيزا، ورفع علم الإمارات خلال حفل الافتتاح المدرب السبوسي بحضور اللواء خبير محمد عيسى العظب المدير الإداري لبعثة منتخب الإمارات المدير العام لنادي دبي للفروسية، وعدد من المسؤولين الإيطاليين وضيوف الحدث والرعاة.

وتنقسم مراحل السباق إلى 6 مراحل، المرحلة الأولى تبلغ مسافتها 33.7 كلم، والمرحلة الثانية مسافتها 23.7 كلم، والمرحلة الثالثة تبلغ مسافتها 33.2 كلم، والمرحلة الرابعة مسافتها 25.7 كلم، والمرحلة الخامسة مسافتها 23.7 كلم، بينما تبلغ مسافة المرحلة السادسة والأخيرة 20 كلم.

ووضعت اللجنة المنظمة مجموعة من المعايير والشروط بالتنسيق مع الاتحاد الدولي للفروسية، أبرزها ألا يقل وزن الفارس مع السرج عن 75 كجم، وأن يكون وقت عرض الخيل بعد كل مرحلة 15 دقيقة باستثناء المرحلة الأخيرة بعد 20 دقيقة، وألا يزيد معدل ضربات القلب عن 64 نبضة في الدقيقة، وغيرها من الشروط المستحدثة منها ما يتماشى مع الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.